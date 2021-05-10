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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210510/monastyr-1731690545.html
В Москве вандалы повредили поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре
В Москве вандалы повредили поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре
Поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве повредили неизвестные вандалы, ущерб составил 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:38
2021-05-10T20:38
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве повредили неизвестные вандалы, ущерб составил 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости глава общественного движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря, политолог Сергей Карнаухов.Четырехметровый поклонный крест установлен у колодца, вырытого руками первого игумена Андроника, в честь которого назван монастырь, основанный в 1357 году."Неизвестные вандалы повредили поклонный крест, он свернут с места, расколото основание и сам крест. Это уже третий факт посягательства на святыню. Первый раз его изрубили топором, второй раз подожгли, теперь пытались свернуть", - рассказал Карнаухов.Он отметил, что любой факт посягательства на поклонный крест всегда будет становиться предметом тщательного расследования."И дело здесь не только в том, что это посягательство на религиозную ценность, а в том, что, как правило, за этим стоят очень серьезные негативные процессы, в том числе экстремистского характера. Все следственно-оперативные действия произведены. Уголовное дело будет расследовано, виновные будут привлечены к ответственности. Ущерб составил полмиллиона рублей", - сказал собеседник агентства.Он выразил надежду, что в ближайшие дни виновные будут найдены по горячим следам."Дело в том, что здесь установлена камера "Безопасный город", сейчас есть все возможности это дело расследовать", - сказал Карнаухов.
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религия, россия, москва

В Москве вандалы повредили поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре

20:38 10.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦерковь Михаила Архангела и собор Спаса Нерукотворного образа на территории Спасо-Андроникова монастыря
Церковь Михаила Архангела и собор Спаса Нерукотворного образа на территории Спасо-Андроникова монастыря - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве повредили неизвестные вандалы, ущерб составил 500 тысяч рублей, рассказал РИА Новости глава общественного движения за возрождение Спасо-Андроникова монастыря, политолог Сергей Карнаухов.
Четырехметровый поклонный крест установлен у колодца, вырытого руками первого игумена Андроника, в честь которого назван монастырь, основанный в 1357 году.
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"Неизвестные вандалы повредили поклонный крест, он свернут с места, расколото основание и сам крест. Это уже третий факт посягательства на святыню. Первый раз его изрубили топором, второй раз подожгли, теперь пытались свернуть", - рассказал Карнаухов.
Он отметил, что любой факт посягательства на поклонный крест всегда будет становиться предметом тщательного расследования.
"И дело здесь не только в том, что это посягательство на религиозную ценность, а в том, что, как правило, за этим стоят очень серьезные негативные процессы, в том числе экстремистского характера. Все следственно-оперативные действия произведены. Уголовное дело будет расследовано, виновные будут привлечены к ответственности. Ущерб составил полмиллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
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Он выразил надежду, что в ближайшие дни виновные будут найдены по горячим следам.
"Дело в том, что здесь установлена камера "Безопасный город", сейчас есть все возможности это дело расследовать", - сказал Карнаухов.
 
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