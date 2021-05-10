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В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта

В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта

Женщина с коляской, в которой находился грудной ребенок, застряла при выходе из лифта в его дверях в жилом доме в словацкой столице Братиславе, пожарные помогли РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T00:47

2021-05-10T00:47

2021-05-10T00:47

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братислава

в мире

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ПРАГА, 10 мая – РИА Новости. Женщина с коляской, в которой находился грудной ребенок, застряла при выходе из лифта в его дверях в жилом доме в словацкой столице Братиславе, пожарные помогли женщине высвободиться, но ребенок погиб, сообщила представитель полиции Вероника Мартинякова."Во второй половине дня (воскресенья) мы приняли сообщение о том, что в одном из жилых домов на Легионерской улице в Братиславе в дверях лифта застряли люди. Направленные на место происшествия вместе с полицейскими и медиками пожарные сумели высвободить женщину, которая отвезена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. К сожалению, попытки медиков спасти жизнь ребенку не привели к успеху, он скончался. Полиция ведет расследование происшествия", - сказала Мартинякова, выступление которой транслировали ТВ-каналы в интернете.

https://ria.ru/20210205/padenie-1596107984.html

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прага, братислава, в мире