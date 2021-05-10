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Омский егерь оценил шансы на выживание пропавшего министра Мураховского
Омский егерь оценил шансы на выживание пропавшего министра Мураховского
Выжить в диких условиях этого региона можно лишь при наличии определенных навыков, заявил радиостанции "Говорит Москва" директор "Общества любителей охоты и... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:03
2021-05-10T11:03
2021-05-10T11:24
александр мураховский
поиски главы омского минздрава мураховского
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
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происшествия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выжить в диких условиях этого региона можно лишь при наличии определенных навыков, заявил радиостанции "Говорит Москва" директор "Общества любителей охоты и рыбалки" села Большие Уки Владимир Змейков, комментируя ситуацию с пропажей министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского.Он отметил, что сам смог бы прожить в таких условиях 12 дней и найти выход к трассе.По данным полиции, Александр Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу чиновника подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.
https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731634497.html
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александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия