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Волонтер рассказал, как искали пропавшего омского министра
Волонтер рассказал, как искали пропавшего омского министра
Опасные животные водятся в лесу, где несколько дней блуждал омский министр здравоохранения Александр Мураховский, кроме того местность для поисков была сложной, РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:34
2021-05-10T20:48
александр мураховский
поиски главы омского минздрава мураховского
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Опасные животные водятся в лесу, где несколько дней блуждал омский министр здравоохранения Александр Мураховский, кроме того местность для поисков была сложной, рассказал РИА Новости координатор отряда "Доброспас-Омск" и волонтёр Виталий Ергер.Глава омского минздрава 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). В его поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники. Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был найден его квадроцикл. Мураховский прошёл обследование в районной больнице, а вечером в видеообращении сказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех участников поисков.По словам координатора отряда "Доброспас-Омск" Виталия Ергера, их отряд был на месте поисков уже утром 9 мая. Поисковики делились на маленькие группы по двое волонтёров и двое полицейских. По следам такая мини-группа и нашла квадроцикл в камыше."Местность сложная, но не топь, но сложная из-за наличия болот. Ну, болото по пояс максимум. Плюс наличие диких зверей: клещи это самое безобидное, что там водится. Местные говорят, что там змей полно, но мы ни одну не встретили. А вот медведи - да. Беспилотник Росгвардии спугнул одного, его сверху видели. Другой медведь (может, это тот же) был недалеко в лесочке, и мы его слышали, именно в том лесу, где квадроцикл был найден. Были там медведи", - рассказал РИА Новости Виталий Ергер.Всего по оценкам Виталия, в поисках министра участвовали более сотни человек с учётом Росгвардии, полиции, военных и волонтёров "Лизы Алерт" и "Доброспаса". Официально цифры не названы."Когда мы приехали, уже было потеряно время, сутки, и пешком нам было сложно догнать его (министра), нужна специальная техника. Насколько я знаю, он там ночевал где-то, в каком-то домике, может, охотничьем. Мы с ним (министром) не пересеклись и его не видели, он вышел в 12 километрах от места… Если бы в первые сутки туда прибыли люди и техника, было бы все по-другому, наверное", - поделился размышлениями с РИА Новости волонтёр.Новость о том, что Александр Мураховский вышел из леса сам, Виталий вместе с другими членами отряда получил уже в Омске, где они, вернувшись после первых суток поиска, формировали дополнительные отряды - рассчитывали на длительные поиски и ночёвку. Завтра, 11 мая, отряд волонтёров "Доброспас-Омск" отметит 10 лет со дня основания.
https://ria.ru/20210510/murakhovskiy-1731655723.html
россия
омская область
омск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Мураховский: "Искал выход к населенному пункту почти трое суток"
Глава омского Минздрава Мураховский рассказал о самочувствии и извинился перед теми, кто искал его, вместо того чтобы праздновать 9 мая.
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Кадры спецоперации по поиску Мураховского
Кадры спецоперации по поиску Мураховского
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александр мураховский, поиски главы омского минздрава мураховского, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, омск, происшествия

Волонтер рассказал, как искали пропавшего омского министра

20:34 10.05.2021 (обновлено: 20:48 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОМСК, 10 мая - РИА Новости. Опасные животные водятся в лесу, где несколько дней блуждал омский министр здравоохранения Александр Мураховский, кроме того местность для поисков была сложной, рассказал РИА Новости координатор отряда "Доброспас-Омск" и волонтёр Виталий Ергер.
Глава омского минздрава 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области (в 270 километрах от Омска). В его поисках участвовали волонтёры из отряда "Лиза Алерт", "Доброспас", полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, охотинспекторы и местные жители, были задействованы вертолёт и беспилотники. Днем в понедельник министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 километрах от места, где был найден его квадроцикл. Мураховский прошёл обследование в районной больнице, а вечером в видеообращении сказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех участников поисков.
По словам координатора отряда "Доброспас-Омск" Виталия Ергера, их отряд был на месте поисков уже утром 9 мая. Поисковики делились на маленькие группы по двое волонтёров и двое полицейских. По следам такая мини-группа и нашла квадроцикл в камыше.
"Местность сложная, но не топь, но сложная из-за наличия болот. Ну, болото по пояс максимум. Плюс наличие диких зверей: клещи это самое безобидное, что там водится. Местные говорят, что там змей полно, но мы ни одну не встретили. А вот медведи - да. Беспилотник Росгвардии спугнул одного, его сверху видели. Другой медведь (может, это тот же) был недалеко в лесочке, и мы его слышали, именно в том лесу, где квадроцикл был найден. Были там медведи", - рассказал РИА Новости Виталий Ергер.
Всего по оценкам Виталия, в поисках министра участвовали более сотни человек с учётом Росгвардии, полиции, военных и волонтёров "Лизы Алерт" и "Доброспаса". Официально цифры не названы.
"Когда мы приехали, уже было потеряно время, сутки, и пешком нам было сложно догнать его (министра), нужна специальная техника. Насколько я знаю, он там ночевал где-то, в каком-то домике, может, охотничьем. Мы с ним (министром) не пересеклись и его не видели, он вышел в 12 километрах от места… Если бы в первые сутки туда прибыли люди и техника, было бы все по-другому, наверное", - поделился размышлениями с РИА Новости волонтёр.
Новость о том, что Александр Мураховский вышел из леса сам, Виталий вместе с другими членами отряда получил уже в Омске, где они, вернувшись после первых суток поиска, формировали дополнительные отряды - рассчитывали на длительные поиски и ночёвку. Завтра, 11 мая, отряд волонтёров "Доброспас-Омск" отметит 10 лет со дня основания.
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 14:21
Глава омского Минздрава поблагодарил искавших его спасателей
 
Александр МураховскийПоиски главы омского Минздрава МураховскогоРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
 
 
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