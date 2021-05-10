https://ria.ru/20210510/krizis-1731633327.html

Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса

Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T09:36

2021-05-10T09:36

2021-05-10T15:21

россия

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Мировая экономикаТак, специалисты составили два основных сценария развития мировой экономики. Согласно базовому варианту, пандемия коронавируса закончится к середине текущего года, темпы роста мирового ВВП прогнозируются на уровне 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия.Сценарий "структурного кризиса" предполагает затягивание пандемии до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2-3% в год, а стоимость нефти снизится до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастет до 65 долларов к началу 2030 года.Экономисты отмечают, что оба сценария предполагают циклический спад, который ожидается в середине 2020-х, однако в первом варианте он будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, тогда как во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в странах Южной Европы и Турции из-за затяжной пандемии. Российская экономикаВ то же время, оценивая перспективы российской экономики, специалисты ЦМАКП прогнозируют, что ее динамика будет сдержанной из-за сырьевой направленности.По их мнению, ВВП будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно, тогда как кризис практически сведется к нулю. Экономисты составили три сценария для России до конца десятилетия.Первый, под названием "новая индустриализация", возможен при условии реализации базового прогноза развития мировой экономики. Он предполагает активное стимулирование инвестиций, рост производительности труда и техническое обновление производства, что приведет к росту зарплат и потребления.Специалисты считают, что главная роль в этом случае будет отведена частному бизнесу, в то время как государство создаст "каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию российской экономики".Согласно сценарию "социальный разворот", экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат, пенсий и МРОТ, что, тем не менее, будет оказывать давление на прибыль компаний. Это послужит сдерживающим фактором для модернизации производства и повлияет на торговый баланс благодаря ускоренному расширению импорта.Реализация сценария "стабилизация" будет означать структурный кризис мировой экономики и, как следствие, станет причиной отсутствия явного стимулирования роста и импортозамещения. Вместе с тем авторы доклада считают, что реализация указанных сценариев будет также зависеть от таких факторов, как резкий рост реальной безработицы, вероятность военных конфликтов и возможная утрата социальной стабильности после смены поколений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/neft-1731121443.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/dollar-1730178087.html

https://ria.ru/20210416/vklady-1728573637.html

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россия, цены на нефть, экономика