Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/krizis-1731633327.html
Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса
Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса
Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:36
2021-05-10T15:21
россия
цены на нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155224/50/1552245055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2675c9f89d5ee9b482f83baa6f666822.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Мировая экономикаТак, специалисты составили два основных сценария развития мировой экономики. Согласно базовому варианту, пандемия коронавируса закончится к середине текущего года, темпы роста мирового ВВП прогнозируются на уровне 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия.Сценарий "структурного кризиса" предполагает затягивание пандемии до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2-3% в год, а стоимость нефти снизится до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастет до 65 долларов к началу 2030 года.Экономисты отмечают, что оба сценария предполагают циклический спад, который ожидается в середине 2020-х, однако в первом варианте он будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, тогда как во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в странах Южной Европы и Турции из-за затяжной пандемии. Российская экономикаВ то же время, оценивая перспективы российской экономики, специалисты ЦМАКП прогнозируют, что ее динамика будет сдержанной из-за сырьевой направленности.По их мнению, ВВП будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно, тогда как кризис практически сведется к нулю. Экономисты составили три сценария для России до конца десятилетия.Первый, под названием "новая индустриализация", возможен при условии реализации базового прогноза развития мировой экономики. Он предполагает активное стимулирование инвестиций, рост производительности труда и техническое обновление производства, что приведет к росту зарплат и потребления.Специалисты считают, что главная роль в этом случае будет отведена частному бизнесу, в то время как государство создаст "каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию российской экономики".Согласно сценарию "социальный разворот", экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат, пенсий и МРОТ, что, тем не менее, будет оказывать давление на прибыль компаний. Это послужит сдерживающим фактором для модернизации производства и повлияет на торговый баланс благодаря ускоренному расширению импорта.Реализация сценария "стабилизация" будет означать структурный кризис мировой экономики и, как следствие, станет причиной отсутствия явного стимулирования роста и импортозамещения. Вместе с тем авторы доклада считают, что реализация указанных сценариев будет также зависеть от таких факторов, как резкий рост реальной безработицы, вероятность военных конфликтов и возможная утрата социальной стабильности после смены поколений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/neft-1731121443.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/dollar-1730178087.html
https://ria.ru/20210416/vklady-1728573637.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155224/50/1552245055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d38e064d39faeecb84ddd7752ad361eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, экономика

Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса

09:36 10.05.2021 (обновлено: 15:21 10.05.2021)
 
© AP Photo / Richard DrewТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Мировая экономика

Так, специалисты составили два основных сценария развития мировой экономики.
Согласно базовому варианту, пандемия коронавируса закончится к середине текущего года, темпы роста мирового ВВП прогнозируются на уровне 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия.
Рабочие на мобильной буровой установке компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 17:39Авторы
Нефть штурмует 70 долларов: мировая экономика выздоравливает?
Сценарий "структурного кризиса" предполагает затягивание пандемии до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2-3% в год, а стоимость нефти снизится до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастет до 65 долларов к началу 2030 года.
Экономисты отмечают, что оба сценария предполагают циклический спад, который ожидается в середине 2020-х, однако в первом варианте он будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, тогда как во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в странах Южной Европы и Турции из-за затяжной пандемии.

"В 2025 году темпы прироста мирового ВВП сократятся до 1-2%", — заявляют эксперты.

Российская экономика

В то же время, оценивая перспективы российской экономики, специалисты ЦМАКП прогнозируют, что ее динамика будет сдержанной из-за сырьевой направленности.
По их мнению, ВВП будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно, тогда как кризис практически сведется к нулю.
Доллары - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 16:54Сказано в эфире
Россия снизила зависимость от доллара. Как это отразится на экономике?
Экономисты составили три сценария для России до конца десятилетия.
Первый, под названием "новая индустриализация", возможен при условии реализации базового прогноза развития мировой экономики. Он предполагает активное стимулирование инвестиций, рост производительности труда и техническое обновление производства, что приведет к росту зарплат и потребления.
Специалисты считают, что главная роль в этом случае будет отведена частному бизнесу, в то время как государство создаст "каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию российской экономики".
Согласно сценарию "социальный разворот", экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат, пенсий и МРОТ, что, тем не менее, будет оказывать давление на прибыль компаний. Это послужит сдерживающим фактором для модернизации производства и повлияет на торговый баланс благодаря ускоренному расширению импорта.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 13:39
Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги
Реализация сценария "стабилизация" будет означать структурный кризис мировой экономики и, как следствие, станет причиной отсутствия явного стимулирования роста и импортозамещения.
Вместе с тем авторы доклада считают, что реализация указанных сценариев будет также зависеть от таких факторов, как резкий рост реальной безработицы, вероятность военных конфликтов и возможная утрата социальной стабильности после смены поколений.
 
РоссияЦены на нефтьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Источник рассказал о планах по модернизации "Торнадо-С"
03:09США помогают в создании биооружия другим странам, заявили в Совбезе
02:49Власти Словакии заявили о подготовке к началу вакцинации "Спутником V"
02:23Назван неочевидный способ выявить рак крови на ранней стадии
02:15Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто
02:14Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время
02:10Врач назвала опасные для аллергиков продукты
01:32Погода в Москве позволяет отключить отопление, заявил Вильфанд
01:16ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
01:15Юрист рассказал, когда можно не подчиняться требованиям ДПС
01:12Американский ветеран захотел День победы, как в России
01:03Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в России хватит нефти и газа
00:58Politico: США заподозрили ГРУ в атаках на американских разведчиков
00:26В столкновениях с полицией в Иерусалиме пострадало почти 400 палестинцев
00:19В США одобрили использование вакцины Pfizer для подростков
00:12На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
00:11Православные христиане отмечают Радоницу
23:50Под Пензой десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
23:31Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
23:24Израиль заявил о пуске около 150 ракет из сектора Газа
Лента новостейМолния