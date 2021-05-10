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Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса
Аналитики предсказали новую волну мирового экономического кризиса
Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:36
2021-05-10T09:36
2021-05-10T15:21
россия
цены на нефть
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Мировая экономикаТак, специалисты составили два основных сценария развития мировой экономики. Согласно базовому варианту, пандемия коронавируса закончится к середине текущего года, темпы роста мирового ВВП прогнозируются на уровне 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия.Сценарий "структурного кризиса" предполагает затягивание пандемии до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2-3% в год, а стоимость нефти снизится до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастет до 65 долларов к началу 2030 года.Экономисты отмечают, что оба сценария предполагают циклический спад, который ожидается в середине 2020-х, однако в первом варианте он будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, тогда как во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в странах Южной Европы и Турции из-за затяжной пандемии. Российская экономикаВ то же время, оценивая перспективы российской экономики, специалисты ЦМАКП прогнозируют, что ее динамика будет сдержанной из-за сырьевой направленности.По их мнению, ВВП будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно, тогда как кризис практически сведется к нулю. Экономисты составили три сценария для России до конца десятилетия.Первый, под названием "новая индустриализация", возможен при условии реализации базового прогноза развития мировой экономики. Он предполагает активное стимулирование инвестиций, рост производительности труда и техническое обновление производства, что приведет к росту зарплат и потребления.Специалисты считают, что главная роль в этом случае будет отведена частному бизнесу, в то время как государство создаст "каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию российской экономики".Согласно сценарию "социальный разворот", экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат, пенсий и МРОТ, что, тем не менее, будет оказывать давление на прибыль компаний. Это послужит сдерживающим фактором для модернизации производства и повлияет на торговый баланс благодаря ускоренному расширению импорта.Реализация сценария "стабилизация" будет означать структурный кризис мировой экономики и, как следствие, станет причиной отсутствия явного стимулирования роста и импортозамещения. Вместе с тем авторы доклада считают, что реализация указанных сценариев будет также зависеть от таких факторов, как резкий рост реальной безработицы, вероятность военных конфликтов и возможная утрата социальной стабильности после смены поколений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/neft-1731121443.html
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россия, цены на нефть, экономика
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Монетарное стимулирование глобальной экономики приведет к перегреву рынков, что станет причиной нового экономического кризиса в 2025 году. Об этом пишут "Известия"
со ссылкой на доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Мировая экономика
Так, специалисты составили два основных сценария развития мировой экономики.
Согласно базовому варианту, пандемия коронавируса закончится к середине текущего года, темпы роста мирового ВВП прогнозируются на уровне 4% в год, а цены на нефть вырастут до 82-85 долларов за баррель к концу десятилетия.
Сценарий "структурного кризиса" предполагает затягивание пандемии до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП составят 2-3% в год, а стоимость нефти снизится до 50-55 долларов за баррель в первой половине десятилетия и вырастет до 65 долларов к началу 2030 года.
Экономисты отмечают, что оба сценария предполагают циклический спад, который ожидается в середине 2020-х, однако в первом варианте он будет следствием перегрева рынков из-за монетарного стимулирования, тогда как во втором — продолжением долгового кризиса, в частности в странах Южной Европы и Турции из-за затяжной пандемии.
"В 2025 году темпы прироста мирового ВВП сократятся до 1-2%", — заявляют эксперты.
Российская экономика
В то же время, оценивая перспективы российской экономики, специалисты ЦМАКП прогнозируют, что ее динамика будет сдержанной из-за сырьевой направленности.
По их мнению, ВВП будет увеличиваться на 1,5-2% ежегодно, тогда как кризис практически сведется к нулю.
Экономисты составили три сценария для России
до конца десятилетия.
Первый, под названием "новая индустриализация", возможен при условии реализации базового прогноза развития мировой экономики. Он предполагает активное стимулирование инвестиций, рост производительности труда и техническое обновление производства, что приведет к росту зарплат и потребления.
Специалисты считают, что главная роль в этом случае будет отведена частному бизнесу, в то время как государство создаст "каркас, вокруг которого будет концентрироваться весь организм новой, способной к интенсивному развитию российской экономики".
Согласно сценарию "социальный разворот", экономический рост в России произойдет за счет увеличения зарплат, пенсий и МРОТ, что, тем не менее, будет оказывать давление на прибыль компаний. Это послужит сдерживающим фактором для модернизации производства и повлияет на торговый баланс благодаря ускоренному расширению импорта.
Реализация сценария "стабилизация" будет означать структурный кризис мировой экономики и, как следствие, станет причиной отсутствия явного стимулирования роста и импортозамещения.
Вместе с тем авторы доклада считают, что реализация указанных сценариев будет также зависеть от таких факторов, как резкий рост реальной безработицы, вероятность военных конфликтов и возможная утрата социальной стабильности после смены поколений.