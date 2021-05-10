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ВОЗ сообщила о плато по смертности и заболеваемости COVID-19
ВОЗ сообщила о плато по смертности и заболеваемости COVID-19
Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:48
2021-05-10T22:13
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
европа
сша
распространение коронавируса
юго-восточная азия
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.По словам главы ВОЗ, ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от COVID-19 все еще быстро растет в Юго-Восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще ползет вверх.В частности, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Эксперты организации приняли решение, что данный вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, европа, сша, юго-восточная азия, воз, в мире

ВОЗ сообщила о плато по смертности и заболеваемости COVID-19

18:48 10.05.2021 (обновлено: 22:13 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.
"Снижение идет во всех регионах, включая Америки (Северную и Южную. — Прим. ред.) и Европу. Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе (в мире. — Прим. ред.) было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей", — сказал он.
По словам главы ВОЗ, ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от COVID-19 все еще быстро растет в Юго-Восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще ползет вверх.
В частности, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Эксперты организации приняли решение, что данный вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЕвропаСШАЮго-Восточная АзияВОЗВ мире
 
 
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