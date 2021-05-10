https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731680209.html

ВОЗ сообщила о плато по смертности и заболеваемости COVID-19

ВОЗ сообщила о плато по смертности и заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:48

2021-05-10T18:48

2021-05-10T22:13

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

европа

сша

распространение коронавируса

юго-восточная азия

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 10 мая — РИА Новости. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире вышел на плато, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции.По словам главы ВОЗ, ситуация остается опасной по всему миру. В частности, заболеваемость и смертность от COVID-19 все еще быстро растет в Юго-Восточной Азии. Кроме того, в каждом регионе мира есть страны, где уровень заражений все еще ползет вверх.В частности, ВОЗ внимательно следит за ситуацией в Индии, где выявили штамм B.1.617. Эксперты организации приняли решение, что данный вариант вируса вызывает озабоченность на мировом уровне.

европа

сша

юго-восточная азия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, европа, сша, юго-восточная азия, воз, в мире