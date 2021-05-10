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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731660403.html
В России около 21 миллиона человек привились от COVID-19
В России около 21 миллиона человек привились от COVID-19
Более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:21
2021-05-10T16:18
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
распространение коронавируса
россия
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СОЧИ, 10 мая - РИА Новости. Более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.Президент РФ призвал людей "не теряя время, делать прививку"."Конечно, сейчас праздничные дни, они вот заканчиваются. Тем не менее, и в будущем нужно при первых же симптомах, не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу", - добавил он.
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Владимир Путин о прививке: "Взяли анализы, результат позитивный"
Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки от COVID 19
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, россия
В России около 21 миллиона человек привились от COVID-19
СОЧИ, 10 мая - РИА Новости. Более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В России около 21 миллиона человек привились от COVID-19

15:21 10.05.2021 (обновлено: 16:18 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СОЧИ, 10 мая - РИА Новости. Более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.
Президент РФ призвал людей "не теряя время, делать прививку".
"Конечно, сейчас праздничные дни, они вот заканчиваются. Тем не менее, и в будущем нужно при первых же симптомах, не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу", - добавил он.
 
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