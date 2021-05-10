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В России около 21 миллиона человек привились от COVID-19

В России около 21 миллиона человек привились от COVID-19

Более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:21

2021-05-10T15:21

2021-05-10T16:18

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

распространение коронавируса

россия

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СОЧИ, 10 мая - РИА Новости. Более 21 миллиона человек в России вакцинировались от коронавируса, результат по стране очень хороший, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.Президент РФ призвал людей "не теряя время, делать прививку"."Конечно, сейчас праздничные дни, они вот заканчиваются. Тем не менее, и в будущем нужно при первых же симптомах, не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу", - добавил он.

россия

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2021

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Владимир Путин о прививке: "Взяли анализы, результат позитивный" Владимир Путин рассказал о самочувствии после прививки от COVID 19 2021-05-10T15:21 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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