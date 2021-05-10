https://ria.ru/20210510/koronavirus-1731639468.html

В Москве выявили 2896 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2896 новых случаев COVID-19

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 2896, Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:03

2021-05-10T11:03

2021-05-10T11:03

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве — 2896, Санкт-Петербурге — 724, Подмосковье — 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2896; 2. Санкт-Петербург - 724; 3. Московская область - 649", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве — шесть, Магаданской области и Республике Алтай — по четыре.

https://ria.ru/20210509/koronavirus-1731554852.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье)