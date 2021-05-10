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В России за сутки 6774 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 6774 человека выздоровели от COVID-19
В России выздоровели после COVID-19 более 4,5 миллиона человек, за сутки выписаны 6 774 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:02
2021-05-10T11:02
2021-05-10T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В России выздоровели после COVID-19 более 4,5 миллиона человек, за сутки выписаны 6 774 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве за сутки выписаны 1976 пациентов, Санкт-Петербурге — 732, Подмосковье — 440.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество