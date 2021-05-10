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Байден заявил о непричастности Москвы к кибератаке на трубопровод в США
Байден заявил о непричастности Москвы к кибератаке на трубопровод в США
У американской разведки нет данных, что российское государство имеет отношение к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T21:13
2021-05-10T21:13
2021-05-10T22:09
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. У американской разведки нет данных, что российское государство имеет отношение к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, заявил президент США Джо Байден.Как уточнил глава государства, при этом существуют свидетельства того, что лица, причастные к программам-вымогателям, находятся в России, и на Москве лежит "некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело".Он подчеркнул, что использование подобных программ — "очевидно преступное деяние".По словам президента, его план по поддержке экономики предусматривает в том числе увеличение расходов на укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры.Крупнейший оператор нефтепровода в США Colonial Pipeline 7 мая заявил, что подвергся кибератаке. Компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции". Простой привел к повышению оптовых цен на бензин в США.Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но в Белом доме подчеркнули, что рассматривается версия о преступной организации.
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россия, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости.
У американской разведки нет данных, что российское государство имеет отношение к кибератакам на компанию Colonial Pipeline, заявил президент США Джо Байден
.
Как уточнил глава государства, при этом существуют свидетельства того, что лица, причастные к программам-вымогателям, находятся в России
, и на Москве
лежит "некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело".
"Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и Министерства юстиции, чтобы нарушить их (хакеров. — Прим. ред.) работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов", — добавил Байден.
Он подчеркнул, что использование подобных программ — "очевидно преступное деяние".
По словам президента, его план по поддержке экономики предусматривает в том числе увеличение расходов на укрепление кибербезопасности критически важной инфраструктуры.
Крупнейший оператор нефтепровода в США Colonial Pipeline 7 мая заявил, что подвергся кибератаке. Компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции". Простой привел к повышению оптовых цен на бензин в США.
Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но в Белом доме подчеркнули, что рассматривается версия о преступной организации.