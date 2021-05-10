https://ria.ru/20210510/khakery-1731625415.html

CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России

CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России

Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T05:25

2021-05-10T05:25

2021-05-10T09:20

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из сферы кибербезопасности.По информации собеседника телеканала, кибератаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки в отношение нерусскоязычных стран.Мнение о возможной связи хакеров с Россией высказали, в том числе источники NBC News. По их версии, атаку вела не сама страна, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".Ранее Colonial Pipeline заявила, что подвергся кибератаке. В результате компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, на время остановившую все операции, которые имеют отношение к трубопроводу, и затронувшую некоторые информационные системы".По сообщениям СМИ, кибератаку провели с применением программы-вымогателя. В частности, агентство Bloomberg передавало, что за атакой могли стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide, которым удалось похитить сто гигабайт данных Colonial Pipeline. Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за приостановки работы компании.

https://ria.ru/20210427/khakery-1730075202.html

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россия, москва, сша, в мире