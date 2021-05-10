https://ria.ru/20210510/khakery-1731625415.html
CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России
CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России
Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T05:25
2021-05-10T05:25
2021-05-10T09:20
россия
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_79f4fd09b29859f49f0feb2967a80764.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из сферы кибербезопасности.По информации собеседника телеканала, кибератаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки в отношение нерусскоязычных стран.Мнение о возможной связи хакеров с Россией высказали, в том числе источники NBC News. По их версии, атаку вела не сама страна, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".Ранее Colonial Pipeline заявила, что подвергся кибератаке. В результате компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, на время остановившую все операции, которые имеют отношение к трубопроводу, и затронувшую некоторые информационные системы".По сообщениям СМИ, кибератаку провели с применением программы-вымогателя. В частности, агентство Bloomberg передавало, что за атакой могли стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide, которым удалось похитить сто гигабайт данных Colonial Pipeline. Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за приостановки работы компании.
https://ria.ru/20210427/khakery-1730075202.html
россия
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_c1f40775506387b290d37faa58555114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сша, в мире
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN
экс-чиновника из сферы кибербезопасности.
По информации собеседника телеканала, кибератаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки в отношение нерусскоязычных стран.
Мнение о возможной связи хакеров с Россией высказали, в том числе источники NBC News
. По их версии, атаку вела не сама страна, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".
Ранее Colonial Pipeline заявила, что подвергся кибератаке. В результате компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, на время остановившую все операции, которые имеют отношение к трубопроводу, и затронувшую некоторые информационные системы".
По сообщениям СМИ, кибератаку провели с применением программы-вымогателя. В частности, агентство Bloomberg передавало, что за атакой могли стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide, которым удалось похитить сто гигабайт данных Colonial Pipeline. Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за приостановки работы компании.