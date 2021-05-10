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CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России
CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России
Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T05:25
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из сферы кибербезопасности.По информации собеседника телеканала, кибератаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки в отношение нерусскоязычных стран.Мнение о возможной связи хакеров с Россией высказали, в том числе источники NBC News. По их версии, атаку вела не сама страна, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".Ранее Colonial Pipeline заявила, что подвергся кибератаке. В результате компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, на время остановившую все операции, которые имеют отношение к трубопроводу, и затронувшую некоторые информационные системы".По сообщениям СМИ, кибератаку провели с применением программы-вымогателя. В частности, агентство Bloomberg передавало, что за атакой могли стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide, которым удалось похитить сто гигабайт данных Colonial Pipeline. Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за приостановки работы компании.
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россия, москва, сша, в мире

CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России

05:25 10.05.2021 (обновлено: 09:20 10.05.2021)
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Хакерскую атаку на системы американского трубопроводного оператора Colonial Pipeline могли совершить связанные с Россией люди, передает CNN экс-чиновника из сферы кибербезопасности.
По информации собеседника телеканала, кибератаку, вероятно, провела группировка DarkSide, которая обычно якобы совершает атаки в отношение нерусскоязычных стран.
Мнение о возможной связи хакеров с Россией высказали, в том числе источники NBC News. По их версии, атаку вела не сама страна, ее осуществили хакеры в рамках "преступной схемы".
Ранее Colonial Pipeline заявила, что подвергся кибератаке. В результате компания отключила некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, на время остановившую все операции, которые имеют отношение к трубопроводу, и затронувшую некоторые информационные системы".
По сообщениям СМИ, кибератаку провели с применением программы-вымогателя. В частности, агентство Bloomberg передавало, что за атакой могли стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide, которым удалось похитить сто гигабайт данных Colonial Pipeline. Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за приостановки работы компании.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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