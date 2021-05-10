https://ria.ru/20210510/karateli-1731624423.html

Политолог объяснил, кому адресованы слова Путина о "недобитых карателях"

Политолог объяснил, кому адресованы слова Путина о "недобитых карателях"

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с телеканалом "360" рассказал, кому адресованы слова президента России Владимира... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T03:27

2021-05-10T03:27

2021-05-10T03:27

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институт региональных проблем

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с телеканалом "360" рассказал, кому адресованы слова президента России Владимира Путина о недобитых карателях. Ранее российский лидер на Параде Победы заявил о происходящих попытких использования элементов из идеологии фашизма. Он подчеркнул, что речь идет не только о радикалах и международных террористах. Президент указал, что сейчас наблюдаются "сборища недобитых карателей" и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.Эксперт отметил, что соседние народы – это скорее союзники России."А если и есть противники, то они в основном среди политиков. Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот", — пояснил Журавлев.Политолог также выразил мнение, что слова президента России вызовут резонанс, но не факт, что за этим последуют позитивные шаги со стороны зарубежных государств. Журавлев объяснил, что многие западные политики стали заложниками своей антироссийской риторики и теперь просто не могут сменить политическую линию.Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов

https://ria.ru/20210509/parad-1731599393.html

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