https://ria.ru/20210510/karateli-1731624423.html
Политолог объяснил, кому адресованы слова Путина о "недобитых карателях"
Политолог объяснил, кому адресованы слова Путина о "недобитых карателях"
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с телеканалом "360" рассказал, кому адресованы слова президента России Владимира... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T03:27
2021-05-10T03:27
2021-05-10T03:27
день победы-2021
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дмитрий журавлев
парад победы
владимир путин
москва
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с телеканалом "360" рассказал, кому адресованы слова президента России Владимира Путина о недобитых карателях. Ранее российский лидер на Параде Победы заявил о происходящих попытких использования элементов из идеологии фашизма. Он подчеркнул, что речь идет не только о радикалах и международных террористах. Президент указал, что сейчас наблюдаются "сборища недобитых карателей" и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.Эксперт отметил, что соседние народы – это скорее союзники России."А если и есть противники, то они в основном среди политиков. Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот", — пояснил Журавлев.Политолог также выразил мнение, что слова президента России вызовут резонанс, но не факт, что за этим последуют позитивные шаги со стороны зарубежных государств. Журавлев объяснил, что многие западные политики стали заложниками своей антироссийской риторики и теперь просто не могут сменить политическую линию.Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов
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россия, институт региональных проблем, дмитрий журавлев, парад победы, владимир путин, москва, в мире
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев
в беседе с телеканалом "360
" рассказал, кому адресованы слова президента России Владимира Путина
о недобитых карателях.
Ранее российский лидер на Параде Победы заявил о происходящих попытких использования элементов из идеологии фашизма. Он подчеркнул, что речь идет не только о радикалах и международных террористах. Президент указал, что сейчас наблюдаются "сборища недобитых карателей" и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.
"Я думаю, что эти слова были направлены всем — и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие — в позициях между людьми обычными и элитами", — сказал Журавлев.
Эксперт отметил, что соседние народы – это скорее союзники России
.
"А если и есть противники, то они в основном среди политиков. Но чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот", — пояснил Журавлев.
Политолог также выразил мнение, что слова президента России вызовут резонанс, но не факт, что за этим последуют позитивные шаги со стороны зарубежных государств. Журавлев объяснил, что многие западные политики стали заложниками своей антироссийской риторики и теперь просто не могут сменить политическую линию.
"Западный политик — он заложник сам себя. Нельзя много лет говорить об ужасной и страшной России, а потом сказать: вы знаете, мы ошибались, все там не так плохо, и вообще, все хорошо. В какой-то момент инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить", — заключил Журавлев.
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве
. В нем приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов