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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210510/kak_pravilno_lyubit-1730522939.html
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любовь – это не что-то "по умолчанию" привитое нам с рождения. Ее скорее можно сравнить с набором полезных привычек. Им тоже нужно учиться и осознанно вырабатывать. Что это за навыки, как ими овладеть во взрослом возрасте и какие проблемы придется преодолеть партнерам, если в отношениях вдруг стало "мало любви".
2021-05-10T12:00
2021-05-10T12:00
страхи/ошибки
лариса овчаренко
психология отношений
психология личности
психология
любовь
общество
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"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
audio/mpeg
О том, как правильно любить другого человека рассказывают кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Лариса Овчаренко и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.3:50 Любовь VS острая влюбленность 5:00 Как любовь превращается в кромешный ад?7:20 Ключевая способность для отношений 10:45 Цикл отношений13:20 Каждый кризис – повод вновь договориться15:40 Coming out скелетов21:25 Как партнерам правильно договориться?23:30 "Сервисное время" для обслуживания отношений24:40 Миссия пары27:00 Это кризис или расставание? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аудио, лариса овчаренко, психология отношений, психология личности, психология, любовь, общество

"Страхи/Ошибки". Как правильно любить

12:00 10.05.2021
 
Страхи/Ошибки
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
12:00
Читать ria.ru в
Любовь – это не что-то "по умолчанию" привитое нам с рождения. Ее скорее можно сравнить с набором полезных привычек. Им тоже нужно учиться и осознанно вырабатывать. Что это за навыки, как ими овладеть во взрослом возрасте и какие проблемы придется преодолеть партнерам, если в отношениях вдруг стало "мало любви".
О том, как правильно любить другого человека рассказывают кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Лариса Овчаренко и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.
3:50 Любовь VS острая влюбленность
5:00 Как любовь превращается в кромешный ад?
7:20 Ключевая способность для отношений
10:45 Цикл отношений
13:20 Каждый кризис – повод вновь договориться
15:40 Coming out скелетов
21:25 Как партнерам правильно договориться?
23:30 "Сервисное время" для обслуживания отношений
24:40 Миссия пары
27:00 Это кризис или расставание?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Страхи/ОшибкиЛариса Овчаренкопсихология отношенийпсихология личностиПсихологияЛюбовьОбщество
 
 
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