https://ria.ru/20210510/kak_pravilno_lyubit-1730522939.html
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любовь – это не что-то "по умолчанию" привитое нам с рождения. Ее скорее можно сравнить с набором полезных привычек. Им тоже нужно учиться и осознанно вырабатывать. Что это за навыки, как ими овладеть во взрослом возрасте и какие проблемы придется преодолеть партнерам, если в отношениях вдруг стало "мало любви".
2021-05-10T12:00
2021-05-10T12:00
2021-05-10T12:00
страхи/ошибки
лариса овчаренко
психология отношений
психология личности
психология
любовь
общество
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"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила? Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?
audio/mpeg
О том, как правильно любить другого человека рассказывают кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Лариса Овчаренко и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.3:50 Любовь VS острая влюбленность 5:00 Как любовь превращается в кромешный ад?7:20 Ключевая способность для отношений 10:45 Цикл отношений13:20 Каждый кризис – повод вновь договориться15:40 Coming out скелетов21:25 Как партнерам правильно договориться?23:30 "Сервисное время" для обслуживания отношений24:40 Миссия пары27:00 Это кризис или расставание? Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, лариса овчаренко, психология отношений, психология личности, психология, любовь, общество
"Страхи/Ошибки". Как правильно любить
Любовь – это не что-то "по умолчанию" привитое нам с рождения. Ее скорее можно сравнить с набором полезных привычек. Им тоже нужно учиться и осознанно вырабатывать. Что это за навыки, как ими овладеть во взрослом возрасте и какие проблемы придется преодолеть партнерам, если в отношениях вдруг стало "мало любви".
О том, как правильно любить другого человека рассказывают кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Лариса Овчаренко и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.
3:50 Любовь VS острая влюбленность
5:00 Как любовь превращается в кромешный ад?
7:20 Ключевая способность для отношений
13:20 Каждый кризис – повод вновь договориться
15:40 Coming out скелетов
21:25 Как партнерам правильно договориться?
23:30 "Сервисное время" для обслуживания отношений
27:00 Это кризис или расставание?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем
вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.
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