https://ria.ru/20210510/izrail-1731701575.html

Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа

Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа

Армия Израиля начала "волну ударов" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T23:31

2021-05-10T23:31

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

иерусалим

хамас

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия Израиля начала "волну ударов" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила пресс-служба армии."Армия обороны Израиля начала волну ударов по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ранее представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.

https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html

сектор газа

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире