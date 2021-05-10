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Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
Израиль начал "волну ударов" в ответ на обстрелы из сектора Газа
Армия Израиля начала "волну ударов" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T23:31
2021-05-10T23:31
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
иерусалим
хамас
восточный иерусалим
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия Израиля начала "волну ударов" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила пресс-служба армии."Армия обороны Израиля начала волну ударов по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.Ранее представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа приземлились на открытой местности или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.
https://ria.ru/20210510/netanyakhu-1731692188.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, иерусалим, хамас, восточный иерусалим, израиль, в мире