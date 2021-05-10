https://ria.ru/20210510/izrail-1731686537.html

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС

Израиль нанес удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:54

2021-05-10T19:54

2021-05-10T23:44

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

хамас

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Израиль нанес удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.Конрикус подчеркнул, что военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности либо их перехватила система ПРО "Железный купол".В пресс-службе Армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник "нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа".В понедельник сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, а также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа. Сообщалось об одном раненом мирном жителе.Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".В палестинском Минздраве сообщили, что в результате авиаударов Израиля по Газе погибли девять человек, в том числе три подростка. В свою очередь, Конрикус подчеркнул, что военные проверяют эти сообщения и пока не могут подтвердить или опровергнуть их.

https://ria.ru/20210510/palestina-1731683151.html

иерусалим

восточный иерусалим

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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших. 2021-05-10T19:54 true PT0M18S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, хамас, в мире