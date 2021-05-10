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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС
Израиль нанес удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:54
2021-05-10T19:54
2021-05-10T23:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
хамас
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Израиль нанес удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Йонатан Конрикус.Конрикус подчеркнул, что военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности либо их перехватила система ПРО "Железный купол".В пресс-службе Армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник "нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа".В понедельник сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме и Бейт-Шемеше, а также на юге страны в Ашкелоне, Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа. Сообщалось об одном раненом мирном жителе.Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".В палестинском Минздраве сообщили, что в результате авиаударов Израиля по Газе погибли девять человек, в том числе три подростка. В свою очередь, Конрикус подчеркнул, что военные проверяют эти сообщения и пока не могут подтвердить или опровергнуть их.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-10T19:54
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, хамас, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. Израиль
нанес удары по военным объектам движения ХАМАС в ответ на пуски ракет из сектора Газа, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ
Йонатан Конрикус.
"То, что мы наблюдаем начиная с шести вечера, — это вопиющая атака ХАМАС против Израиля. Мы считаем это очень серьезным нападением на Израиль, нападение ХАМАС, которое не останется незамеченным", — сказал он на брифинге.
Конрикус подчеркнул, что военные зафиксировали десятки снарядов, большинство из которых приземлились на открытой местности либо их перехватила система ПРО "Железный купол".
В пресс-службе Армии обороны Израиля также сообщили, что беспилотник "нанес удар по трем оперативникам ХАМАС в секторе Газа".
В понедельник сирены воздушной тревоги сработали в Иерусалиме
и Бейт-Шемеше, а также на юге страны в Ашкелоне
, Сдероте и в районах, прилегающих к сектору Газа. Сообщалось об одном раненом мирном жителе.
Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".
В палестинском Минздраве сообщили, что в результате авиаударов Израиля по Газе погибли девять человек, в том числе три подростка. В свою очередь, Конрикус подчеркнул, что военные проверяют эти сообщения и пока не могут подтвердить или опровергнуть их.