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Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:30
2021-05-10T20:30
2021-05-10T20:35
ввс франции
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", - подчеркивается в сообщении.Полет самолетов РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не было допущено.
https://ria.ru/20210427/nato-1730104176.html
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ввс франции, черное море, су-27, в мире