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Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T20:30
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ввс франции
черное море
су-27
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", - подчеркивается в сообщении.Полет самолетов РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не было допущено.
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ввс франции, черное море, су-27, в мире

Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

20:30 10.05.2021 (обновлено: 20:35 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Десятого мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", - подчеркивается в сообщении.
Полет самолетов РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не было допущено.
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ВВС ФранцииЧерное мореСу-27В мире
 
 
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