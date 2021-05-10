https://ria.ru/20210510/istrebiteli-1731689743.html

Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем

Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:30

2021-05-10T20:30

2021-05-10T20:35

ввс франции

черное море

су-27

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573634403_0:0:2494:1403_1920x0_80_0_0_2a967b3d74c30fb7b565b1c3416534fb.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Истребители Су-27 поднимались в воздух для сопровождения самолетов "Мираж-2000" ВВС Франции над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа."Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации "Мираж-2000" ВВС Франции и сопроводили их над акваторией Черного моря", - подчеркивается в сообщении.Полет самолетов РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не было допущено.

https://ria.ru/20210427/nato-1730104176.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс франции, черное море, су-27, в мире