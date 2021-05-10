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На Храмовой горе в Иерусалиме потушили пожар

На Храмовой горе в Иерусалиме потушили пожар

Загоревшееся дерево на Храмовой горе в Иерусалиме потушили, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T21:52

2021-05-10T21:52

2021-05-10T21:52

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Загоревшееся дерево на Храмовой горе в Иерусалиме потушили, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман."Из-за петард загорелось дерево. Уже его потушили, все нормально", - сказал Зингерман.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения более 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.Представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обайда ранее заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.После этого, как сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, десятки ракет были выпущены по территории Израиля, большинство ракет из сектора Газа или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако в Сдероте один человек получил ранения. Сирены тревоги сработали в том числе в Иерусалиме.

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Пожар в Израиле после обстрелов со стороны Сектора Газа Пожар в Израиле после обстрелов со стороны Сектора Газа 2021-05-10T21:52 true PT0M16S

Палестинцы у мечети Аль-Акса Пожар в Израиле после обстрелов со стороны Сектора Газа. Палестинцы у мечети Аль-Акса. 2021-05-10T21:52 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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