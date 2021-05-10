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Путин присвоил звание Героя России командиру полка спецназа Чечни Чалаеву

Путин присвоил звание Героя России командиру полка спецназа Чечни Чалаеву

Командир полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замид Чалаев удостоился звания Героя России, его личная отвага и мужество позволили покончить с... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:45

2021-05-10T15:45

2021-05-10T22:46

чеченская республика (чечня)

владимир путин

рамзан кадыров

общество

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ПЯТИГОРСК, 10 мая — РИА Новости. Командир полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замид Чалаев удостоился звания Героя России, его личная отвага и мужество позволили покончить с последней в регионе организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".По его словам, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. "Нет никаких сомнений, что Замид Чалаев по праву заслужил звание Героя России. Именно его слаженные действия, эффективный подход, личная отвага и мужество позволили нам покончить с последней в Чеченской Республике организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым", — отметил Кадыров.Глава Чечни добавил, что почти всю свою сознательную жизнь Замид Чалаев служит Родине, неоднократно принимал участие в сложных и рискованных спецоперациях по нейтрализации членов НВФ. Его родные братья Мурад, Исхак, Бекхан и Тахир тоже посвятили свою жизнь службе в правоохранительных органах, написал Кадыров. Он отметил, что Тахир погиб в бою против террористов, и выразил благодарность родителям братьев — Бено и Хаве — за достойных сыновей и поздравил их с этой высокой наградой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), владимир путин, рамзан кадыров, общество