https://ria.ru/20210510/germaniya-1731683409.html

Spiegel сообщил о нехватке средств на военные мегапроекты в Германии

Spiegel сообщил о нехватке средств на военные мегапроекты в Германии

Крупные военные проекты немецкого бундесвера, в том числе разработка нового самолета-истребителя FCAS, оказались под вопросом из-за неутвержденного... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:25

2021-05-10T19:25

2021-05-10T19:25

boeing p-8a poseidon

минобороны германии

томас де мезьер

франция

германия

норвегия

в мире

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Крупные военные проекты немецкого бундесвера, в том числе разработка нового самолета-истребителя FCAS, оказались под вопросом из-за неутвержденного финансирования, сообщил онлайн-журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ.Стоимость этих проектов составляет несколько миллиардов евро. Речь идет в том числе о следующих этапах разработки истребителя FCAS - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью порядка 100 миллиардов евро, а также танка, в создании которого участвуют совместно Германия и Франция. Финансирование проекта подводной лодки при участии Норвегии тоже не обеспечено, пишет Spiegel.Средства не выделены также на запланированную закупку нового патрульного самолета Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров. С помощью патрульного самолета могут контролироваться большие участки моря и обнаруживаться подлодки, также его можно использовать для борьбы с пиратством, пишет журнал. Ранее бундесвер отказался от модернизации старых патрульных самолетов из-за технических и финансовых рисков.Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus для люфтваффе. Зато планируется закупить три самолета Bombardier Global 6000, которые оснащены высокотехнологичными датчиками и могут перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики противовоздушной обороны. Изначально планировалось задействовать в этих целях БПЛА Euro Hawk, однако экс-министр обороны Томас де Мезьер вышел из проекта после серьезных проблем в 2013 году."Проблемы с финансированием возникают... из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года", - говорится в документе минобороны, цитаты из которого приводит Spiegel. Все перечисленные проекты должны до конца июня быть представлены в бюджетном комитете бундестага ФРГ для принятия решения. В этом случае финансирование может быть согласовано до выборов 26 сентября. По итогам этих выборов в Германии будет создано новое правительство.

https://ria.ru/20201209/armiya-1588481660.html

https://ria.ru/20210414/ustrashenie-1728302142.html

франция

германия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

boeing p-8a poseidon, минобороны германии, томас де мезьер, франция, германия, норвегия, в мире