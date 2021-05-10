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Spiegel сообщил о нехватке средств на военные мегапроекты в Германии
Spiegel сообщил о нехватке средств на военные мегапроекты в Германии
Крупные военные проекты немецкого бундесвера, в том числе разработка нового самолета-истребителя FCAS, оказались под вопросом из-за неутвержденного... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:25
2021-05-10T19:25
boeing p-8a poseidon
минобороны германии
томас де мезьер
франция
германия
норвегия
в мире
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Крупные военные проекты немецкого бундесвера, в том числе разработка нового самолета-истребителя FCAS, оказались под вопросом из-за неутвержденного финансирования, сообщил онлайн-журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ.Стоимость этих проектов составляет несколько миллиардов евро. Речь идет в том числе о следующих этапах разработки истребителя FCAS - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью порядка 100 миллиардов евро, а также танка, в создании которого участвуют совместно Германия и Франция. Финансирование проекта подводной лодки при участии Норвегии тоже не обеспечено, пишет Spiegel.Средства не выделены также на запланированную закупку нового патрульного самолета Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров. С помощью патрульного самолета могут контролироваться большие участки моря и обнаруживаться подлодки, также его можно использовать для борьбы с пиратством, пишет журнал. Ранее бундесвер отказался от модернизации старых патрульных самолетов из-за технических и финансовых рисков.Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus для люфтваффе. Зато планируется закупить три самолета Bombardier Global 6000, которые оснащены высокотехнологичными датчиками и могут перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики противовоздушной обороны. Изначально планировалось задействовать в этих целях БПЛА Euro Hawk, однако экс-министр обороны Томас де Мезьер вышел из проекта после серьезных проблем в 2013 году."Проблемы с финансированием возникают... из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года", - говорится в документе минобороны, цитаты из которого приводит Spiegel. Все перечисленные проекты должны до конца июня быть представлены в бюджетном комитете бундестага ФРГ для принятия решения. В этом случае финансирование может быть согласовано до выборов 26 сентября. По итогам этих выборов в Германии будет создано новое правительство.
https://ria.ru/20201209/armiya-1588481660.html
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boeing p-8a poseidon, минобороны германии, томас де мезьер, франция, германия, норвегия, в мире

Spiegel сообщил о нехватке средств на военные мегапроекты в Германии

19:25 10.05.2021
 
© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники элитного подразделения бундесвера KSK
Сотрудники элитного подразделения бундесвера KSK - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Thomas Kienzle
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Крупные военные проекты немецкого бундесвера, в том числе разработка нового самолета-истребителя FCAS, оказались под вопросом из-за неутвержденного финансирования, сообщил онлайн-журнал Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ.
Стоимость этих проектов составляет несколько миллиардов евро. Речь идет в том числе о следующих этапах разработки истребителя FCAS - крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью порядка 100 миллиардов евро, а также танка, в создании которого участвуют совместно Германия и Франция. Финансирование проекта подводной лодки при участии Норвегии тоже не обеспечено, пишет Spiegel.
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Средства не выделены также на запланированную закупку нового патрульного самолета Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров. С помощью патрульного самолета могут контролироваться большие участки моря и обнаруживаться подлодки, также его можно использовать для борьбы с пиратством, пишет журнал. Ранее бундесвер отказался от модернизации старых патрульных самолетов из-за технических и финансовых рисков.
Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus для люфтваффе. Зато планируется закупить три самолета Bombardier Global 6000, которые оснащены высокотехнологичными датчиками и могут перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики противовоздушной обороны. Изначально планировалось задействовать в этих целях БПЛА Euro Hawk, однако экс-министр обороны Томас де Мезьер вышел из проекта после серьезных проблем в 2013 году.
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"Проблемы с финансированием возникают... из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года", - говорится в документе минобороны, цитаты из которого приводит Spiegel. Все перечисленные проекты должны до конца июня быть представлены в бюджетном комитете бундестага ФРГ для принятия решения. В этом случае финансирование может быть согласовано до выборов 26 сентября. По итогам этих выборов в Германии будет создано новое правительство.
 
Boeing P-8A PoseidonМинобороны ГерманииТомас де МезьерФранцияГерманияНорвегияВ мире
 
 
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