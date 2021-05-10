https://ria.ru/20210510/genotsid-1731687604.html

ООН нашла доказательства геноцида против езидов

ООН нашла доказательства геноцида против езидов

Следственная группа ООН по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершенные "Исламским... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T20:06

2021-05-10T20:06

2021-05-10T20:06

синджар

иракский курдистан

надя мурад

исламское государство

совет безопасности оон

ирак

оон

в мире

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ООН, 10 мая – РИА Новости. Следственная группа ООН по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, совершенные "Исламским государством"* в Ираке выявила четкие и убедительные доказательства того, что преступления против езидов были геноцидом, заявил на заседании СБ ООН специальный советник и руководитель группы Карим Хан."В соответствии с международными стандартами и передовой практикой ООН существуют четкие и убедительные доказательства того, что преступления против езидов явно представляют собой геноцид", - сказал Хан.Езиды - курдская этноконфессиональная группа, проживающая в основном на севере Ирака, в Иракском Курдистане. В 2014 году езиды подверглись жестокому геноциду со стороны ИГ*, захватившего район их компактного проживания Синджар (Шенгал). Принадлежность езидов к "неверным" дало повод исламистам убивать их только на этом основании, женщины были обращены в рабство, а дети переданы на "перевоспитание" в лагеря боевиков, многие позже примкнули к ИГ*. По некоторым данным, боевики убили до 10 тысяч езидов.В 2018 году Нобелевская премия мира была присуждена езидке из Ирака Наде Мурад, которая сама прошла через плен боевиков, а после побега занялась общественной деятельностью по поддержке жертв насилия.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210506/oruzhie-1731265564.html

синджар

иракский курдистан

ирак

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синджар, иракский курдистан, надя мурад, исламское государство, совет безопасности оон, ирак, оон, в мире