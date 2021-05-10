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https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731680085.html
Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией
Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией
Государства Евросоюза твердо поддерживают Чехию, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию в отношениях с Россией, заявил Верховный... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:47
2021-05-10T21:45
россия
жозеп боррель
евросоюз
чехия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Государства Евросоюза твердо поддерживают Чехию, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию в отношениях с Россией, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран ЕС.По его словам, оказывать поддержку Праге необходимо, "не провоцируя дальнейший рост напряженности" в контактах с Москвой.Боррель напомнил, что лидеры стран ЕС смогут обсудить отношения с Россией на саммите в Брюсселе 25 мая, и призвал дождаться их решения.Он также отметил, что продолжение взаимной высылки дипломатов может только усилить напряженность.О том, что лидеры стран ЕС обсудили ситуацию с Россией и Чехией на неформальном саммите в минувшие выходные, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что этот вопрос поднимут и в Брюсселе 25 мая.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Также о высылке заявили Польша, Болгария и Румыния.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
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россия, жозеп боррель, евросоюз, чехия, в мире

Боррель заявил о решении Евросоюза не обострять отношения с Россией

18:47 10.05.2021 (обновлено: 21:45 10.05.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Государства Евросоюза твердо поддерживают Чехию, но все согласны с тем, что не следует продолжать эскалацию в отношениях с Россией, заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран ЕС.
По его словам, оказывать поддержку Праге необходимо, "не провоцируя дальнейший рост напряженности" в контактах с Москвой.
Боррель напомнил, что лидеры стран ЕС смогут обсудить отношения с Россией на саммите в Брюсселе 25 мая, и призвал дождаться их решения.
Он также отметил, что продолжение взаимной высылки дипломатов может только усилить напряженность.
О том, что лидеры стран ЕС обсудили ситуацию с Россией и Чехией на неформальном саммите в минувшие выходные, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что этот вопрос поднимут и в Брюсселе 25 мая.
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Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.
Словакия, Эстония, Литва, Латвия в знак поддержки Чехии также объявили российских дипломатов персонами нон грата. Также о высылке заявили Польша, Болгария и Румыния.
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