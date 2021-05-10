https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731658145.html

В Германии прокомментировали ситуацию с сертификацией "Спутника V" в ЕС

В Германии прокомментировали ситуацию с сертификацией "Спутника V" в ЕС

В Министерстве здравоохранения Германии прокомментировали ход сертификации российской вакцины "Спутник V" и затруднились назвать сроки ее окончания. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T14:59

2021-05-10T14:59

2021-05-10T16:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

германия

бавария

в мире

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БЕРЛИН, 10 мая — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Германии прокомментировали ход сертификации российской вакцины "Спутник V" и затруднились назвать сроки ее окончания.Накануне в Российском фонде прямых инвестиций, который принимает участие в создании и производстве "Спутника V", заявили, что разработчики препарата демонстрируют полную открытость и продолжают работу в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (ЕМА)."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением медицинских препаратов для использования на европейском рынке.В конце апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин в отсутствие общеевропейского заказа планирует самостоятельно закупать "Спутник V" после его сертификации. Объемы будут зависеть от сроков регистрации препарата, уточнила глава германского правительства. При этом она отмечала, что для окончания процедуры "не хватает документов"."Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Эффективность препарата составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, германия, бавария, в мире