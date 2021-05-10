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Москвичей предупредили о наступлении "новой климатической эпохи"
Москвичей предупредили о наступлении "новой климатической эпохи"
Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в столице наступает "другая климатическая эпоха", заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" ведущий РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T05:32
2021-05-10T05:32
2021-05-10T11:04
россия
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в столице наступает "другая климатическая эпоха", заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета.Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается.Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать "дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода".
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