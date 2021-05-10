https://ria.ru/20210510/epokha-1731625561.html

Москвичей предупредили о наступлении "новой климатической эпохи"

Москвичей предупредили о наступлении "новой климатической эпохи"

Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в столице наступает "другая климатическая эпоха", заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" ведущий РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T05:32

2021-05-10T05:32

2021-05-10T11:04

россия

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в столице наступает "другая климатическая эпоха", заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета.Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается.Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать "дикой жары или сваливания в очередную яму арктического холода".

https://ria.ru/20200323/1569011889.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, москва, общество