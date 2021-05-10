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Бензин, газ, электричество: эксперт подсчитал, на чем дешевле ездить
Бензин, газ, электричество: эксперт подсчитал, на чем дешевле ездить
Стоимость владения электромобилем ниже топливных затрат на бензиновый и газовый автомобили, подсчитал для РИА Новости руководитель направления "Экономика... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:15
2021-05-10T11:46
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость владения электромобилем ниже топливных затрат на бензиновый и газовый автомобили, подсчитал для РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.Эксперт в своих расчетах принял за условия годовой пробег автомобиля в 30 тысяч километров; цену на бензин АИ-92 в 45 рублей за литр с расходом топлива в десять литров на 100 километров; цену на газ (метан) 20 рублей за кубометр с расходом метана десять кубометров на 100 километров; цену на электроэнергию для населения в пять рублей за киловатт-час (дневной тариф) и два рубля за киловатт-час (ночной тариф) с расходом энергии в 30 киловатт-час на 100 километров.По данным эксперта, исходя из этих условий, топливные затраты владельца электромобиля за год составят от 18 тысяч до 45 тысяч рублей (зарядка в Москве по ночному или дневному тарифу соответственно).По его словам, экономия от эксплуатации электромобиля может возрасти за счет бесплатной зарядки (в Москве есть такие станции), а также льгот по транспортному налогу (около 10-30 тысяч рублей в год в Москве)."Таким образом, при пробеге 30 тысяч километров в год экономия владельца электромобиля по топливу и транспортному налогу может составить около 100-150 тысяч рублей в год по сравнению с бензиновым автомобилем, и около 25-90 тысяч рублей в год по сравнению с газовым автомобилем", — подсчитал он.Газовый автомобиль по сравнению с бензиновым приносит его владельцу экономию в размере около 75 тысяч рублей в год. Таким образом, переоборудование бензинового автомобиля на газ окупится примерно в течение года в зависимости от класса автомобиля и стоимости оборудования, отметил Амирагян.
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россия, авто, аи-92, москва, экономика

Бензин, газ, электричество: эксперт подсчитал, на чем дешевле ездить

09:15 10.05.2021 (обновлено: 11:46 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей в Санкт Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Людмила Попова
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Стоимость владения электромобилем ниже топливных затрат на бензиновый и газовый автомобили, подсчитал для РИА Новости руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.
Эксперт в своих расчетах принял за условия годовой пробег автомобиля в 30 тысяч километров; цену на бензин АИ-92 в 45 рублей за литр с расходом топлива в десять литров на 100 километров; цену на газ (метан) 20 рублей за кубометр с расходом метана десять кубометров на 100 километров; цену на электроэнергию для населения в пять рублей за киловатт-час (дневной тариф) и два рубля за киловатт-час (ночной тариф) с расходом энергии в 30 киловатт-час на 100 километров.
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По данным эксперта, исходя из этих условий, топливные затраты владельца электромобиля за год составят от 18 тысяч до 45 тысяч рублей (зарядка в Москве по ночному или дневному тарифу соответственно).

"Это намного ниже топливных затрат владельца бензинового (135 тысяч рублей) и газового автомобиля (60 тысяч рублей). Хотя по топливным затратам газовый автомобиль вполне сравним с электромобилем при зарядке по дневному тарифу — разница составляет около 15 тысяч рублей в год", — рассказал Амирагян.

По его словам, экономия от эксплуатации электромобиля может возрасти за счет бесплатной зарядки (в Москве есть такие станции), а также льгот по транспортному налогу (около 10-30 тысяч рублей в год в Москве).
"Таким образом, при пробеге 30 тысяч километров в год экономия владельца электромобиля по топливу и транспортному налогу может составить около 100-150 тысяч рублей в год по сравнению с бензиновым автомобилем, и около 25-90 тысяч рублей в год по сравнению с газовым автомобилем", — подсчитал он.
Газовый автомобиль по сравнению с бензиновым приносит его владельцу экономию в размере около 75 тысяч рублей в год. Таким образом, переоборудование бензинового автомобиля на газ окупится примерно в течение года в зависимости от класса автомобиля и стоимости оборудования, отметил Амирагян.
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