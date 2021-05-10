https://ria.ru/20210510/ekport-1731649491.html

ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения

ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения

Совет Европейского союза утвердил в понедельник новые правила контроля экспортных поставок товаров и технологий двойного назначения, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:10

2021-05-10T13:10

2021-05-10T13:10

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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил в понедельник новые правила контроля экспортных поставок товаров и технологий двойного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Совета.Таким образом в ЕС хотят не допустить использования европейских технологий "для нарушения прав человека" в третьих странах или действий, "представляющих угрозу международной безопасности".В частности, правила оговаривают экспорт технологий, связанных с системами наблюдения в киберпространстве."Новые правила усиливают контроль над широким спектром развивающихся технологий двойного назначения, усиливает координацию между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией для лучшего осуществления контроля на всей территории Евросоюза", - сообщили в Совете ЕС.Правила также устанавливают ответственность производителей продукции двойного назначения. В частности, согласно новым правилам, они должны проявлять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, которая может представлять угрозу с точки зрения международной безопасности.Кроме того, новые правила "открывают возможность для лучшей координации между ЕС и странами партнерами с целью усиления международной безопасности".

https://ria.ru/20210509/benzin-1731586898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет ес, евросоюз, технологии, в мире