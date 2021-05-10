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ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения
ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения
Совет Европейского союза утвердил в понедельник новые правила контроля экспортных поставок товаров и технологий двойного назначения, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:10
2021-05-10T13:10
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технологии
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил в понедельник новые правила контроля экспортных поставок товаров и технологий двойного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Совета.Таким образом в ЕС хотят не допустить использования европейских технологий "для нарушения прав человека" в третьих странах или действий, "представляющих угрозу международной безопасности".В частности, правила оговаривают экспорт технологий, связанных с системами наблюдения в киберпространстве."Новые правила усиливают контроль над широким спектром развивающихся технологий двойного назначения, усиливает координацию между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией для лучшего осуществления контроля на всей территории Евросоюза", - сообщили в Совете ЕС.Правила также устанавливают ответственность производителей продукции двойного назначения. В частности, согласно новым правилам, они должны проявлять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, которая может представлять угрозу с точки зрения международной безопасности.Кроме того, новые правила "открывают возможность для лучшей координации между ЕС и странами партнерами с целью усиления международной безопасности".
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совет ес, евросоюз, технологии, в мире

ЕС усилит контроль за экспортом товаров двойного назначения

13:10 10.05.2021
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза утвердил в понедельник новые правила контроля экспортных поставок товаров и технологий двойного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Совета.
"Речь идет о товарах, программном обеспечении, технологиях, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях", - говорится в документе.
Таким образом в ЕС хотят не допустить использования европейских технологий "для нарушения прав человека" в третьих странах или действий, "представляющих угрозу международной безопасности".
В частности, правила оговаривают экспорт технологий, связанных с системами наблюдения в киберпространстве.
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"Новые правила усиливают контроль над широким спектром развивающихся технологий двойного назначения, усиливает координацию между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией для лучшего осуществления контроля на всей территории Евросоюза", - сообщили в Совете ЕС.
Правила также устанавливают ответственность производителей продукции двойного назначения. В частности, согласно новым правилам, они должны проявлять бдительность при торговле продукцией двойного назначения, которая может представлять угрозу с точки зрения международной безопасности.
Кроме того, новые правила "открывают возможность для лучшей координации между ЕС и странами партнерами с целью усиления международной безопасности".
 
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