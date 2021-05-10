https://ria.ru/20210510/dtp-1731686332.html

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Екатеринбурге

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на кольцевой дороге в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:53

2021-05-10T19:53

2021-05-10T19:53

россия

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса на кольцевой дороге в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба городского ОГИБДД.По данным ведомства, около 16.00 мск на 61 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги водитель микроавтобуса Fiat Ducato столкнулся с "ВАЗ-2113", водитель которой двигался в попутном направлении."В автомашине "ВАЗ-2113" находились пять человек, семья: бабушка, дедушка, мама, отец и их 7-летняя дочь. Они возвращались с дачи домой, в Екатеринбург. В результате ДТП от полученных травм скончались – трое взрослых пассажиров "ВАЗ- 2113": мужчина 1961 года рождения, женщина 1952 года рождения, женщина 1988 года рождения. Все погибшие находились на заднем пассажирском сидении", - говорится в сообщении.Как уточнили в ГИБДД, на переднем сидении легковушки в автокресле находилась семилетняя девочка, она также скончалась. Установлено, что за рулем Fiat находился мужчина 1982 года рождения, он вместе с пассажиром не пострадал.Сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место происшествия, проведены все процессуальные действия, произведены замеры, опрошены очевидцы аварии, проезжающим транспортным средствам оказана помощь в беспрепятственном проезде места аварии. По факту ДТП начато расследование.

https://ria.ru/20210418/dtp-1728802683.html

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свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия