https://ria.ru/20210510/dtp-1731678063.html

На МКАД столкнулись два автомобиля

На МКАД столкнулись два автомобиля

Движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе из-за столкновения двух автомобилей, сообщается в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:16

2021-05-10T18:16

2021-05-10T18:51

мкад

авто

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе из-за столкновения двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублёвским шоссе столкнулись два автомобиля", - говорится в сообщении.Движение по внутренней стороне МКАД сильно затруднено, добавляется в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется.Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе, где произошло ДТП, восстановлено."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210510/ulyanovsk-1731656050.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, авто, происшествия