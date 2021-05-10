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На МКАД столкнулись два автомобиля
На МКАД столкнулись два автомобиля
Движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе из-за столкновения двух автомобилей, сообщается в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:16
2021-05-10T18:16
2021-05-10T18:51
мкад
авто
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе из-за столкновения двух автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублёвским шоссе столкнулись два автомобиля", - говорится в сообщении.Движение по внутренней стороне МКАД сильно затруднено, добавляется в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется.Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе, где произошло ДТП, восстановлено."Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.
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мкад, авто, происшествия
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе из-за столкновения двух автомобилей, сообщается в Telegram
-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублёвским шоссе столкнулись два автомобиля", - говорится в сообщении.
Движение по внутренней стороне МКАД сильно затруднено, добавляется в сообщении. Информация о пострадавших не уточняется.
Позднее столичный департамент транспорта сообщил, что движение транспорта на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе, где произошло ДТП, восстановлено.
"Движение восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.