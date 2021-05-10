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В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов
Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:42
2021-05-10T16:42
эдуард басурин
луганская народная республика
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украина
в мире
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По его словам, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Константиновка и Новотроицкое обнаружены четыре танка, зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов

16:42 10.05.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, выявлено размещение восьми единиц военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сообщил Басурин.

По его словам, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Константиновка и Новотроицкое обнаружены четыре танка, зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники.
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Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Эдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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