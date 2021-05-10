https://ria.ru/20210510/donbass-1731669546.html
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи жилых домов
Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T16:42
2021-05-10T16:42
2021-05-10T16:42
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.По его словам, в подконтрольных Киеву населенных пунктах Константиновка и Новотроицкое обнаружены четыре танка, зенитно-ракетный комплекс и три единицы бронетехники.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html
https://ria.ru/20210508/obstrel-1731521951.html
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире