https://ria.ru/20210510/dollar-1731626201.html

Названы условия падения курса доллара до 50 рублей

Названы условия падения курса доллара до 50 рублей

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал в беседе с "Российской газетой" условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T06:52

2021-05-10T06:52

2021-05-10T11:07

марк гойхман

россия

teletrade

министерство финансов рф (минфин россии)

джо байден

владимир путин

доллар

рубль

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал в беседе с "Российской газетой" условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей.Однако аналитик добавил, что в реальности вероятность этого в ближайшем будущем составляет около 20-25 процентов.Сейчас курс российской валюты, как объяснил Гойхман, поддерживают переговоры о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, повышение деловой активности из-за массовой вакцинации в России и мире и снижения остроты пандемии, а также сокращение Минфином закупок валюты по бюджетному правилу. Кроме того, по словам эксперта, снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных санкций против России.Гойхман выразил мнение, что в течение месяца курс доллара, вероятно, не опустится ниже 72-72,5 рубля и не поднимется выше 75,5-76 рублей за доллар. Также, считает он, евро не должно быть дешевле 88,2-88,7 рубля и, скорее всего, не преодолеет отметку в 91-91,5 рубля.

https://ria.ru/20210315/dollar-1601344044.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк гойхман, россия, teletrade, министерство финансов рф (минфин россии), джо байден, владимир путин, доллар, рубль, общество, экономика