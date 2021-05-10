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Названы условия падения курса доллара до 50 рублей
Названы условия падения курса доллара до 50 рублей
Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал в беседе с "Российской газетой" условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T06:52
2021-05-10T11:07
марк гойхман
россия
teletrade
министерство финансов рф (минфин россии)
джо байден
владимир путин
доллар
рубль
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал в беседе с "Российской газетой" условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей.Однако аналитик добавил, что в реальности вероятность этого в ближайшем будущем составляет около 20-25 процентов.Сейчас курс российской валюты, как объяснил Гойхман, поддерживают переговоры о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, повышение деловой активности из-за массовой вакцинации в России и мире и снижения остроты пандемии, а также сокращение Минфином закупок валюты по бюджетному правилу. Кроме того, по словам эксперта, снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных санкций против России.Гойхман выразил мнение, что в течение месяца курс доллара, вероятно, не опустится ниже 72-72,5 рубля и не поднимется выше 75,5-76 рублей за доллар. Также, считает он, евро не должно быть дешевле 88,2-88,7 рубля и, скорее всего, не преодолеет отметку в 91-91,5 рубля.
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марк гойхман, россия, teletrade, министерство финансов рф (минфин россии), джо байден, владимир путин, доллар, рубль, общество, экономика

Названы условия падения курса доллара до 50 рублей

06:52 10.05.2021 (обновлено: 11:07 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал в беседе с "Российской газетой" условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей.

"Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в пять-шесть процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent. Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару", — сказал Гойхман.

Однако аналитик добавил, что в реальности вероятность этого в ближайшем будущем составляет около 20-25 процентов.
Сейчас курс российской валюты, как объяснил Гойхман, поддерживают переговоры о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, повышение деловой активности из-за массовой вакцинации в России и мире и снижения остроты пандемии, а также сокращение Минфином закупок валюты по бюджетному правилу. Кроме того, по словам эксперта, снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных санкций против России.
Гойхман выразил мнение, что в течение месяца курс доллара, вероятно, не опустится ниже 72-72,5 рубля и не поднимется выше 75,5-76 рублей за доллар. Также, считает он, евро не должно быть дешевле 88,2-88,7 рубля и, скорее всего, не преодолеет отметку в 91-91,5 рубля.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Эксперт оценила вероятность краха доллара
 
Марк ГойхманРоссияTeleTradeМинистерство финансов РФ (Минфин России)Джо БайденВладимир ПутинДолларРубльОбществоЭкономика
 
 
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