Названы условия падения курса доллара до 50 рублей
06:52 10.05.2021 (обновлено: 11:07 10.05.2021)
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман назвал в беседе с "Российской газетой" условия, при которых курс доллара может упасть до 50 рублей.
"Кардинальное изменение отношений с Западом от элементов конфронтации к широкому сотрудничеству. Полный отказ от угрозы санкций. Экономический бум в мире и России с уверенными темпами роста в пять-шесть процентов в год. Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68-70 долларов к рубежам 80-86 долларов за баррель Brent. Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50-55 рублям к доллару", — сказал Гойхман.
Однако аналитик добавил, что в реальности вероятность этого в ближайшем будущем составляет около 20-25 процентов.
Сейчас курс российской валюты, как объяснил Гойхман, поддерживают переговоры о встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, повышение деловой активности из-за массовой вакцинации в России и мире и снижения остроты пандемии, а также сокращение Минфином закупок валюты по бюджетному правилу. Кроме того, по словам эксперта, снизилась геополитическая напряженность и угроза сильных санкций против России.
Гойхман выразил мнение, что в течение месяца курс доллара, вероятно, не опустится ниже 72-72,5 рубля и не поднимется выше 75,5-76 рублей за доллар. Также, считает он, евро не должно быть дешевле 88,2-88,7 рубля и, скорее всего, не преодолеет отметку в 91-91,5 рубля.
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