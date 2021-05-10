https://ria.ru/20210510/dialog-1731636653.html

Глава МИД Германии Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией

Глава МИД Германии Маас заявил о готовности Евросоюза к диалогу с Россией

Евросоюз готов к диалогу с Россией, пришло время, чтобы и Москва вернулась к нему, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, прибыв в Брюссель на СМИД ЕС. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T10:33

2021-05-10T10:33

2021-05-10T11:14

россия

хайко маас

брюссель

мид германии

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москва

в мире

политика

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Евросоюз готов к диалогу с Россией, пришло время, чтобы и Москва вернулась к нему, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, прибыв в Брюссель на СМИД ЕС."Мы будем также говорить о России, прежде всего, после того, как в Москве подверглись санкциям представители ЕС и заявлено о "списке недружественных государств". Важно сейчас, что ЕС не сходил со своего пути, выступал за права человека, в том числе в России, и продолжал это делать сплоченно. Мы готовы к диалогу, и пришло время, чтобы и Москва вернулась к диалогу", - сказал Маас журналистам.

https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html

россия

брюссель

москва

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