Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210510/derzhavy-1731684646.html
Володин призвал выработать единые правила поведения мировых держав
Володин призвал выработать единые правила поведения мировых держав
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал мировое сообщество выработать единые стандарты поведения. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:37
2021-05-10T19:37
европарламент
госдума рф
евросоюз
вячеслав володин
парламентская ассамблея совета европы
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_82:0:2424:1318_1920x0_80_0_0_777abef128bbf70677bf8a30ec5b87aa.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал мировое сообщество выработать единые стандарты поведения.По словам спикера ГД, было бы правильно вместе искать решения, через которые каждая страна сможет эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои традиции, культуру, образ жизни, при этом разделяя общие ценности и защищая выработанные человечеством основополагающие права и свободы."В этой связи важна более активная роль международных парламентских организаций. Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать все для снижения напряженности и поддержания мира на планете", - заявил Володин.Однако этого не сделали ни ПАСЕ, ни ОБСЕ, ни Европарламент, отметил парламентарий. "Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности. Она нарастает. По разным причинам. Одни хотят навязать свое видение мироустройства. Кто-то пытается решить внутренние проблемы, используя внешние факторы. Другие стремятся загрести жар чужими руками; не останавливаясь даже перед использованием друзей-союзников в ущерб их национальным интересам", - добавил спикер ГД.Принципы, на которых стояло международное право, рушатся на глазах, считает он. "Прежде единые для ООН нормы игнорируются, в политике все большее распространение получает практика двойных стандартов", - подчеркнул Володин.
https://ria.ru/20210510/istoriya-1731591915.html
https://ria.ru/20210425/derzhava-1729817511.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665650_357:0:2151:1345_1920x0_80_0_0_7894735b16889a98ef414dc74405ab6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, госдума рф, евросоюз, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, оон, сша, в мире

Володин призвал выработать единые правила поведения мировых держав

19:37 10.05.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал мировое сообщество выработать единые стандарты поведения.

"Доверие к международным организациям будет разрушено, если государства, ответственные за судьбу мира, не выработают единые стандарты и правила поведения. Все иное чревато эскалацией напряженности, итог которой страшно прогнозировать", - написал Володин в своем Telegram-канале, ссылаясь в том числе на опыт Второй мировой войны.

По словам спикера ГД, было бы правильно вместе искать решения, через которые каждая страна сможет эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои традиции, культуру, образ жизни, при этом разделяя общие ценности и защищая выработанные человечеством основополагающие права и свободы.
Государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания Декларации о поражении Германии - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
08:00
Переписывание истории раскалывает страну. Выстоят ли США?
"В этой связи важна более активная роль международных парламентских организаций. Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать все для снижения напряженности и поддержания мира на планете", - заявил Володин.
Однако этого не сделали ни ПАСЕ, ни ОБСЕ, ни Европарламент, отметил парламентарий. "Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности. Она нарастает. По разным причинам. Одни хотят навязать свое видение мироустройства. Кто-то пытается решить внутренние проблемы, используя внешние факторы. Другие стремятся загрести жар чужими руками; не останавливаясь даже перед использованием друзей-союзников в ущерб их национальным интересам", - добавил спикер ГД.
Принципы, на которых стояло международное право, рушатся на глазах, считает он. "Прежде единые для ООН нормы игнорируются, в политике все большее распространение получает практика двойных стандартов", - подчеркнул Володин.
Ричард Мур - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 07:48
Глава британской разведки Мур назвал Россию "ослабевающей державой"
 
ЕвропарламентГосдума РФЕвросоюзВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыООНСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:09В Португалии вынесли приговор полицейским, избившим украинца до смерти
21:52На Храмовой горе в Иерусалиме потушили пожар 0:13
21:47В Палестине сообщили о гибели двадцати человек при авиаударах Израиля
21:45Американский корабль сделал 30 выстрелов из-за маневров иранских катеров
21:16Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня
21:13Байден заявил о непричастности Москвы к кибератаке на трубопровод в США
21:10Лавров и Чавушоглу обсудили поставки "Спутника V" в Турцию
21:06Журналист Welt приехал в Москву и высказался о "главном козыре" Путина
21:06Алиев напомнил Франции о черепах алжирцев в музее
21:03Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
20:56Нетаньяху пообещал, что атакующие Израиль заплатят высокую цену
20:54Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах
20:52Конфликт между Киргизией и Таджикистаном не завершен, считает Госдеп
20:49NI описал сценарий столкновения России и США в Черном море
20:43Во Франции женщина с ножом напала на полицейского
20:38В Москве вандалы повредили поклонный крест в Спасо-Андрониковом монастыре
20:34Волонтер рассказал, как искали пропавшего омского министра
20:30Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
20:19В Донецке открыли памятник павшим героям ДНР
20:13"Грубая махинация": в Минобороны Франции отреагировали на письмо военных
Лента новостейМолния