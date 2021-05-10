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Володин призвал выработать единые правила поведения мировых держав
Володин призвал выработать единые правила поведения мировых держав
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал мировое сообщество выработать единые стандарты поведения. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:37
2021-05-10T19:37
2021-05-10T19:37
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал мировое сообщество выработать единые стандарты поведения.По словам спикера ГД, было бы правильно вместе искать решения, через которые каждая страна сможет эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои традиции, культуру, образ жизни, при этом разделяя общие ценности и защищая выработанные человечеством основополагающие права и свободы."В этой связи важна более активная роль международных парламентских организаций. Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать все для снижения напряженности и поддержания мира на планете", - заявил Володин.Однако этого не сделали ни ПАСЕ, ни ОБСЕ, ни Европарламент, отметил парламентарий. "Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности. Она нарастает. По разным причинам. Одни хотят навязать свое видение мироустройства. Кто-то пытается решить внутренние проблемы, используя внешние факторы. Другие стремятся загрести жар чужими руками; не останавливаясь даже перед использованием друзей-союзников в ущерб их национальным интересам", - добавил спикер ГД.Принципы, на которых стояло международное право, рушатся на глазах, считает он. "Прежде единые для ООН нормы игнорируются, в политике все большее распространение получает практика двойных стандартов", - подчеркнул Володин.
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европарламент, госдума рф, евросоюз, вячеслав володин, парламентская ассамблея совета европы, оон, сша, в мире
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
призвал мировое сообщество выработать единые стандарты поведения.
"Доверие к международным организациям будет разрушено, если государства, ответственные за судьбу мира, не выработают единые стандарты и правила поведения. Все иное чревато эскалацией напряженности, итог которой страшно прогнозировать", - написал Володин в своем Telegram-канале, ссылаясь в том числе на опыт Второй мировой войны.
По словам спикера ГД, было бы правильно вместе искать решения, через которые каждая страна сможет эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои традиции, культуру, образ жизни, при этом разделяя общие ценности и защищая выработанные человечеством основополагающие права и свободы.
"В этой связи важна более активная роль международных парламентских организаций. Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать все для снижения напряженности и поддержания мира на планете", - заявил Володин.
Однако этого не сделали ни ПАСЕ
, ни ОБСЕ
, ни Европарламент
, отметил парламентарий. "Ответственность ведущих стран мира состоит в том, чтобы не допустить нагнетания напряженности. Она нарастает. По разным причинам. Одни хотят навязать свое видение мироустройства. Кто-то пытается решить внутренние проблемы, используя внешние факторы. Другие стремятся загрести жар чужими руками; не останавливаясь даже перед использованием друзей-союзников в ущерб их национальным интересам", - добавил спикер ГД.
Принципы, на которых стояло международное право, рушатся на глазах, считает он. "Прежде единые для ООН нормы игнорируются, в политике все большее распространение получает практика двойных стандартов", - подчеркнул Володин.