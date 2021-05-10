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Немецкий депутат привился "Спутником V" в Москве
Немецкий депутат привился "Спутником V" в Москве
Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" . РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T15:36
2021-05-10T16:15
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
москва
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" .Дэм признался, что хотел бы выпить пива, хотя его и предупредили, что три дня от этого следует воздерживаться."Но я думаю, что "Спутник" такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива", — пошутил депутат.Дэм приехал в Москву накануне. Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это более классическая, векторная вакцина, более безопасная с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата в Германию, по его мнению, связан с политическими причинами.Кроме того, Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции Левой партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили парад Победы на Красной площади.Вакцина "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента. Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Немецкий депутат делает прививку от коронавируса в Москве
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса в Москве. Свой выбор он объяснил тем, что это "более классическая, векторная вакцина". Он также считает "Спутник V" более безопасным с точки зрения побочных эффектов.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, москва, германия, в мире

Немецкий депутат привился "Спутником V" в Москве

15:36 10.05.2021 (обновлено: 16:15 10.05.2021)
 
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" .

"Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое", — сказал он журналистам после получения сертификата вакцинации.

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНемецкий депутат Дитер Дэм держит в руке сертификат о прививке против коронавируса после вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
Немецкий депутат Дитер Дэм держит в руке сертификат о прививке против коронавируса после вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Немецкий депутат Дитер Дэм держит в руке сертификат о прививке против коронавируса после вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
Дэм признался, что хотел бы выпить пива, хотя его и предупредили, что три дня от этого следует воздерживаться.
"Но я думаю, что "Спутник" такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива", — пошутил депутат.
Дэм приехал в Москву накануне. Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это более классическая, векторная вакцина, более безопасная с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата в Германию, по его мнению, связан с политическими причинами.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНемецкий депутат Дитер Дэм во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
Немецкий депутат Дитер Дэм во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Немецкий депутат Дитер Дэм во время вакцинации от COVID-19 российским препаратом Sputnik V
Кроме того, Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции Левой партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили парад Победы на Красной площади.
Вакцина "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента.
Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваГерманияВ мире
 
 
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