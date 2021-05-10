https://ria.ru/20210510/deputat-1731661423.html

Немецкий депутат привился "Спутником V" в Москве

Немецкий депутат привился "Спутником V" в Москве

Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" . РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T15:36

2021-05-10T15:36

2021-05-10T16:15

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

москва

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731664980_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9ef5466c773a0a4ed5091d67b9a89ef1.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм привился в Москве вакциной "Спутник V" .Дэм признался, что хотел бы выпить пива, хотя его и предупредили, что три дня от этого следует воздерживаться."Но я думаю, что "Спутник" такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива", — пошутил депутат.Дэм приехал в Москву накануне. Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это более классическая, векторная вакцина, более безопасная с точки зрения побочных эффектов. Недопуск российского препарата в Германию, по его мнению, связан с политическими причинами.Кроме того, Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции Левой партии Михаэль Шлик при содействии немецкой редакции дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ посетили парад Победы на Красной площади.Вакцина "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики коронавируса — разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых россиян разработчики оценивают ее эффективность в 97,6 процента. Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек.

россия

москва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Немецкий депутат делает прививку от коронавируса в Москве Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился российской вакциной "Спутник V" от коронавируса в Москве. Свой выбор он объяснил тем, что это "более классическая, векторная вакцина". Он также считает "Спутник V" более безопасным с точки зрения побочных эффектов. 2021-05-10T15:36 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, москва, германия, в мире