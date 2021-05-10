https://ria.ru/20210510/damba-1731674695.html

В Ставропольском крае прорвало дамбу на пруду

В Ставропольском крае прорвало дамбу на пруду

Дамбу на пруду прорвало в селе Чернолесском на Ставрополье, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка, угрозы жилой зоне нет, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T17:38

2021-05-10T17:38

2021-05-10T18:09

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf2aa19b1e7efb2d780b6c756f9287c.jpg

ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Дамбу на пруду прорвало в селе Чернолесском на Ставрополье, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка, угрозы жилой зоне нет, сообщает ГУМЧС по региону.Отмечается, что главой района принято постановление "О введении на территории села Чернолесского Новоселицкого муниципального округа режима "Повышенной готовности функционирования территориального звена, краевой территориальной подсистемы РСЧС".По данным ведомства, дамба пруда находится в собственности администрации села Чернолесского."С 15.30 в здании администрации территориального отдела села Чернолесского развернут оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Приняты меры по защите населения, бесперебойной работе систем жизнеобеспечения населения", - сказано в сообщении.Специалисты восстанавливают дамбу, которую прорвало на пруду на Ставрополье, сообщает ГУМЧС по региону."На данный момент дамбу, которую прорвало, засыпают, работают специалисты дорожного ремонтно-строительного управления", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20210505/afganistan-1731164165.html

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия