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В Ставропольском крае прорвало дамбу на пруду
В Ставропольском крае прорвало дамбу на пруду
Дамбу на пруду прорвало в селе Чернолесском на Ставрополье, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка, угрозы жилой зоне нет, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T17:38
2021-05-10T17:38
2021-05-10T18:09
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости. Дамбу на пруду прорвало в селе Чернолесском на Ставрополье, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка, угрозы жилой зоне нет, сообщает ГУМЧС по региону.Отмечается, что главой района принято постановление "О введении на территории села Чернолесского Новоселицкого муниципального округа режима "Повышенной готовности функционирования территориального звена, краевой территориальной подсистемы РСЧС".По данным ведомства, дамба пруда находится в собственности администрации села Чернолесского."С 15.30 в здании администрации территориального отдела села Чернолесского развернут оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Приняты меры по защите населения, бесперебойной работе систем жизнеобеспечения населения", - сказано в сообщении.Специалисты восстанавливают дамбу, которую прорвало на пруду на Ставрополье, сообщает ГУМЧС по региону."На данный момент дамбу, которую прорвало, засыпают, работают специалисты дорожного ремонтно-строительного управления", - сказано в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия
ПЯТИГОРСК, 10 мая - РИА Новости.
Дамбу на пруду прорвало в селе Чернолесском на Ставрополье
, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка, угрозы жилой зоне нет, сообщает ГУМЧС по региону.
"Поступила информация о том, что произошел прорыв дамбы пруда северо-западной части села Чернолесского, в результате повысился уровень воды в реке Томузловка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главой района принято постановление "О введении на территории села Чернолесского Новоселицкого муниципального округа режима "Повышенной готовности функционирования территориального звена, краевой территориальной подсистемы РСЧС".
"Данная ситуация не угрожает подтоплением жилой зоны и находится на контроле администрации Новоселицкого муниципального округа. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг уровня воды в реке. Уровень не критичный. Организовано оповещение жителей о соблюдении спокойствия и соблюдению мер предосторожности", - отмечено в сообщении.
По данным ведомства, дамба пруда находится в собственности администрации села Чернолесского.
"С 15.30 в здании администрации территориального отдела села Чернолесского развернут оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям. Приняты меры по защите населения, бесперебойной работе систем жизнеобеспечения населения", - сказано в сообщении.
Специалисты восстанавливают дамбу, которую прорвало на пруду на Ставрополье, сообщает ГУМЧС по региону.
"На данный момент дамбу, которую прорвало, засыпают, работают специалисты дорожного ремонтно-строительного управления", - сказано в сообщении.