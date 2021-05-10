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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3700 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3700 пунктов
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:37
2021-05-10T14:11
московская биржа
москва
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.Так, рублевый индекс достиг 3702,26 пункта, после чего немного снизился и к 13:21 мск составлял 3702,21 пункта (рост на 0,53 процента). Это уже второй рекорд за сегодняшний день — в начале торгов индекс поднялся до исторического максимума в 3684,53 пункта.Долларовый индекс РТС рос при этом на 0,02 процента, до 1577,86 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 12 копеек, до 73,91 рубля, а евро — на 14 копеек, до 89,91 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62 процента — до 68,7 доллара за баррель.
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московская биржа, москва, экономика

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3700 пунктов

13:37 10.05.2021 (обновлено: 14:11 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Так, рублевый индекс достиг 3702,26 пункта, после чего немного снизился и к 13:21 мск составлял 3702,21 пункта (рост на 0,53 процента). Это уже второй рекорд за сегодняшний день — в начале торгов индекс поднялся до исторического максимума в 3684,53 пункта.
Долларовый индекс РТС рос при этом на 0,02 процента, до 1577,86 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 12 копеек, до 73,91 рубля, а евро — на 14 копеек, до 89,91 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,62 процента — до 68,7 доллара за баррель.
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