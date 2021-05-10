https://ria.ru/20210510/besporyadki-1731632034.html

В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки

На Храмовой горе в Старом городе Иерусалима снова вспыхнули столкновения, сообщает полиция Израиля. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T09:22

2021-05-10T09:22

2021-05-10T11:07

офир гендельман

красный полумесяц

биньямин нетаньяху

иерусалим

восточный иерусалим

израиль

происшествия

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. На Храмовой горе в Старом городе Иерусалима снова вспыхнули столкновения, сообщает полиция Израиля.В район Старого города перебросили тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.Сегодня отмечается День Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проводится шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла Храмовую гору для евреев.Столкновения происходят у Марокканских ворот.Палестинское агентство WAFA утверждает, что полиция стянула крупные силы в район мечети аль-Акса, разместила во дворах снайперов и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить людей с территории мечети. Несколько человек задержали. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное, варварское нападение"."Десятки людей в мечети аль-Акса получили ранения резиновыми пулями и пострадали от удушья", — пишет агентство.Палестинский Красный Полумесяц, со своей стороны, сообщает, что в столкновениях пострадали сотни человек, как минимум 50 потребовалась госпитализация. При этом полицейские не позволяют медикам пройти на территорию мечети для помощи раненым, заявили в организации.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Первоначально они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих.По данным Красного Полумесяца, всего за последние дни ранения получили более 300 палестинцев, израильская полиция сообщала о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.

https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

офир гендельман, красный полумесяц, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, происшествия, в мире