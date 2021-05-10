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В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
В Восточном Иерусалиме возобновились беспорядки
На Храмовой горе в Старом городе Иерусалима снова вспыхнули столкновения, сообщает полиция Израиля. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T09:22
2021-05-10T09:22
2021-05-10T11:07
офир гендельман
красный полумесяц
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости. На Храмовой горе в Старом городе Иерусалима снова вспыхнули столкновения, сообщает полиция Израиля.В район Старого города перебросили тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.Сегодня отмечается День Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проводится шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла Храмовую гору для евреев.Столкновения происходят у Марокканских ворот.Палестинское агентство WAFA утверждает, что полиция стянула крупные силы в район мечети аль-Акса, разместила во дворах снайперов и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить людей с территории мечети. Несколько человек задержали. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное, варварское нападение"."Десятки людей в мечети аль-Акса получили ранения резиновыми пулями и пострадали от удушья", — пишет агентство.Палестинский Красный Полумесяц, со своей стороны, сообщает, что в столкновениях пострадали сотни человек, как минимум 50 потребовалась госпитализация. При этом полицейские не позволяют медикам пройти на территорию мечети для помощи раненым, заявили в организации.Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. Первоначально они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих.По данным Красного Полумесяца, всего за последние дни ранения получили более 300 палестинцев, израильская полиция сообщала о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.
https://ria.ru/20210510/kadyrov-1731623334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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офир гендельман, красный полумесяц, биньямин нетаньяху, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, происшествия, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая — РИА Новости.
На Храмовой горе в Старом городе Иерусалима
снова вспыхнули столкновения, сообщает полиция Израиля
.
В район Старого города перебросили тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.
Сегодня отмечается День Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проводится шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла Храмовую гору для евреев.
Столкновения происходят у Марокканских ворот.
"Несколько минут назад палестинские бунтовщики атаковали Марокканские ворота на Храмовую гору. Это вынудило полицию вмешаться, чтобы разогнать их", — написал в Twitter официальный представитель премьер-министра Офир Гендельман.
Палестинское агентство WAFA
утверждает, что полиция стянула крупные силы в район мечети аль-Акса, разместила во дворах снайперов и применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить людей с территории мечети. Несколько человек задержали. По словам директора мечети Омара аль-Кисвани, полиция "совершила беспрецедентное, варварское нападение".
"Десятки людей в мечети аль-Акса получили ранения резиновыми пулями и пострадали от удушья", — пишет агентство.
Палестинский Красный Полумесяц, со своей стороны, сообщает, что в столкновениях пострадали сотни человек, как минимум 50 потребовалась госпитализация. При этом полицейские не позволяют медикам пройти на территорию мечети для помощи раненым, заявили в организации.
Столкновения в Восточном Иерусалиме
продолжаются уже несколько дней. Первоначально они вспыхнули в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, а вечером 7 мая перекинулись на Храмовую гору, где собрались сотни верующих.
По данным Красного Полумесяца
, всего за последние дни ранения получили более 300 палестинцев, израильская полиция сообщала о как минимум 17 пострадавших стражах порядка.