https://ria.ru/20210510/bayden-1731692801.html

Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности

Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности

Власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T21:03

2021-05-10T21:03

2021-05-10T21:13

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден."Очевидно, что это преступное деяние", - добавил он.По словам Байдена, его план по поддержке экономики предусматривает, в том числе, инвестиции в укрепление кибербезопасности критической инфраструктуры.Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Россия в прошлом опровергала обвинения в кибервзломах в США и других странах.

https://ria.ru/20210510/ssha-1731685696.html

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джо байден, сша, в мире