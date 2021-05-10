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Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
Власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T21:03
2021-05-10T21:13
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден."Очевидно, что это преступное деяние", - добавил он.По словам Байдена, его план по поддержке экономики предусматривает, в том числе, инвестиции в укрепление кибербезопасности критической инфраструктуры.Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Россия в прошлом опровергала обвинения в кибервзломах в США и других странах.
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джо байден, сша, в мире

Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности

21:03 10.05.2021 (обновлено: 21:13 10.05.2021)
 
© REUTERS / Andrew Harnik/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден.

"Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и министерства юстиции, чтобы нарушить их работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

"Очевидно, что это преступное деяние", - добавил он.
По словам Байдена, его план по поддержке экономики предусматривает, в том числе, инвестиции в укрепление кибербезопасности критической инфраструктуры.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 19:47
Белый дом не считает Россию причастной к кибератаке на Colonial Pipeline
Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Россия в прошлом опровергала обвинения в кибервзломах в США и других странах.
 
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