Байден пообещал привлечь атаковавших Colonial Pipeline к ответственности
21:03 10.05.2021 (обновлено: 21:13 10.05.2021)
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Власти США работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности, заявил президент страны Джо Байден.
"Мы предпринимаем усилия по линии ФБР и министерства юстиции, чтобы нарушить их работу и привлечь к уголовной ответственности преступников, вымогающих выкуп с помощью вирусов", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
"Очевидно, что это преступное деяние", - добавил он.
По словам Байдена, его план по поддержке экономики предусматривает, в том числе, инвестиции в укрепление кибербезопасности критической инфраструктуры.
Ранее в Colonial Pipeline заявили, что этот крупнейший оператор трубопроводов в США отключил некоторые системы, "чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы". Компания надеется восстановить работу "в значительной степени" к концу недели. Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Американские СМИ связывали кибератаку с Россией, но Белый дом это не подтвердил, заявив, что на нынешний момент рассматривается версия о преступной организации. Россия в прошлом опровергала обвинения в кибервзломах в США и других странах.