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В Саратовской области баржа протаранила яхту на Волге
В Саратовской области баржа протаранила яхту на Волге
Минувшей ночью на Волге проходящая баржа задела носовую часть яхты, которая стояла на судовом ходу, рассказала начальник пресс-службы главка МЧС по Саратовской... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T11:44
2021-05-10T16:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
вольск
происшествия
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САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью на Волге проходящая баржа задела носовую часть яхты, которая стояла на судовом ходу, рассказала начальник пресс-службы главка МЧС по Саратовской области Наталия Куличенкова.Инцидент произошел около часа ночи по московскому времени у берегов города Вольска.В результате столкновения никто не пострадал.По словам Куличенковой, оба судна находятся в государственном судовом реестре.В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская рассказала, что по инциденту началась доследственная проверка.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, вольск, происшествия

В Саратовской области баржа протаранила яхту на Волге

11:44 10.05.2021 (обновлено: 16:27 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью на Волге проходящая баржа задела носовую часть яхты, которая стояла на судовом ходу, рассказала начальник пресс-службы главка МЧС по Саратовской области Наталия Куличенкова.
Инцидент произошел около часа ночи по московскому времени у берегов города Вольска.
В результате столкновения никто не пострадал.
По словам Куличенковой, оба судна находятся в государственном судовом реестре.
В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская рассказала, что по инциденту началась доследственная проверка.
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