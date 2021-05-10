https://ria.ru/20210510/barzha-1731643507.html

В Саратовской области баржа протаранила яхту на Волге

В Саратовской области баржа протаранила яхту на Волге

Минувшей ночью на Волге проходящая баржа задела носовую часть яхты, которая стояла на судовом ходу, рассказала начальник пресс-службы главка МЧС по Саратовской... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T11:44

2021-05-10T11:44

2021-05-10T16:27

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

вольск

происшествия

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САРАТОВ, 10 мая — РИА Новости. Минувшей ночью на Волге проходящая баржа задела носовую часть яхты, которая стояла на судовом ходу, рассказала начальник пресс-службы главка МЧС по Саратовской области Наталия Куличенкова.Инцидент произошел около часа ночи по московскому времени у берегов города Вольска.В результате столкновения никто не пострадал.По словам Куличенковой, оба судна находятся в государственном судовом реестре.В свою очередь, старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская рассказала, что по инциденту началась доследственная проверка.

https://ria.ru/20210428/navigatsiya-1730182213.html

саратовская область

вольск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, вольск, происшествия