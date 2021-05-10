https://ria.ru/20210510/barrymore-1729694819.html
Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу
Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу
Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:20
2021-05-10T02:20
2021-05-10T02:20
еда
кулинария
культура
книги
новости культуры
дрю бэрримор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729697513_134:0:2490:1325_1920x0_80_0_0_4d1a14c3d158c3f69bd659ed2fb40d34.png
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" ("Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь").Звезда "Ангелов Чарли" сообщила, что релиз состоится 2 ноября. Актриса также добавила, что написала эту книгу в соавторстве с шеф-поваром Пилар Вальдес, которая присутствовала на презентации. Вместе они продемонстрировали обложку издания, на которой портрет Дрю Бэрримор и несколько фотографий рецептов из книги.Ранее в интервью изданию People актриса рассказывала о своей любви к еде. Тогда она отметила, что стала "одержимым гурманом", когда ей было чуть больше 20 лет.Тогда же актриса призналась, что дома у нее есть целый шкаф с кулинарными книгами, которые она очень любит читать.
https://ria.ru/20210329/mafiozi-1603338391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729697513_428:0:2195:1325_1920x0_80_0_0_769f2b358e5e60f2762768636a3a4684.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еда, кулинария, книги, новости культуры, дрю бэрримор
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" ("Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь").
"Я вот-вот взорвусь. Я так взволнована, что могу рассказать обо всем. Это напоминает объявление о рождении", — призналась Бэрримор перед презентацией издания.
Звезда "Ангелов Чарли" сообщила, что релиз состоится 2 ноября. Актриса также добавила, что написала эту книгу в соавторстве с шеф-поваром Пилар Вальдес, которая присутствовала на презентации.
Вместе они продемонстрировали обложку издания, на которой портрет Дрю Бэрримор и несколько фотографий рецептов из книги.
Ранее в интервью изданию People актриса рассказывала
о своей любви к еде. Тогда она отметила, что стала "одержимым гурманом", когда ей было чуть больше 20 лет.
"Я начала путешествовать по миру, узнавать о еде, знакомиться с понравившимися поварами и пробовать блюда в разных ресторанах. И это в конечном итоге вдохновило меня самостоятельно погрузиться в готовку в возрасте 30-40 лет", — прокомментировала Бэрримор.
Тогда же актриса призналась, что дома у нее есть целый шкаф с кулинарными книгами, которые она очень любит читать.