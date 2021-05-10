https://ria.ru/20210510/barrymore-1729694819.html

Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу

Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу

Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T02:20

2021-05-10T02:20

2021-05-10T02:20

еда

кулинария

культура

книги

новости культуры

дрю бэрримор

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" ("Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь").Звезда "Ангелов Чарли" сообщила, что релиз состоится 2 ноября. Актриса также добавила, что написала эту книгу в соавторстве с шеф-поваром Пилар Вальдес, которая присутствовала на презентации. Вместе они продемонстрировали обложку издания, на которой портрет Дрю Бэрримор и несколько фотографий рецептов из книги.Ранее в интервью изданию People актриса рассказывала о своей любви к еде. Тогда она отметила, что стала "одержимым гурманом", когда ей было чуть больше 20 лет.Тогда же актриса призналась, что дома у нее есть целый шкаф с кулинарными книгами, которые она очень любит читать.

https://ria.ru/20210329/mafiozi-1603338391.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, кулинария, книги, новости культуры, дрю бэрримор