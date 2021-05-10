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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210510/barrymore-1729694819.html
Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу
Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу
Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:20
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" ("Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь").Звезда "Ангелов Чарли" сообщила, что релиз состоится 2 ноября. Актриса также добавила, что написала эту книгу в соавторстве с шеф-поваром Пилар Вальдес, которая присутствовала на презентации. Вместе они продемонстрировали обложку издания, на которой портрет Дрю Бэрримор и несколько фотографий рецептов из книги.Ранее в интервью изданию People актриса рассказывала о своей любви к еде. Тогда она отметила, что стала "одержимым гурманом", когда ей было чуть больше 20 лет.Тогда же актриса призналась, что дома у нее есть целый шкаф с кулинарными книгами, которые она очень любит читать.
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еда, кулинария, книги, новости культуры, дрю бэрримор

Дрю Бэрримор написала кулинарную книгу

02:20 10.05.2021
 
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американская актриса, продюсер и телеведущая Дрю Бэрримор в эфире дневного ток-шоу анонсировала дату выхода своей первой кулинарной книги под названием "Rebel Homemaker: Food, Family, Life" ("Домохозяйка-бунтарка: еда, семья, жизнь").

"Я вот-вот взорвусь. Я так взволнована, что могу рассказать обо всем. Это напоминает объявление о рождении", — призналась Бэрримор перед презентацией издания.

Звезда "Ангелов Чарли" сообщила, что релиз состоится 2 ноября. Актриса также добавила, что написала эту книгу в соавторстве с шеф-поваром Пилар Вальдес, которая присутствовала на презентации.
Вместе они продемонстрировали обложку издания, на которой портрет Дрю Бэрримор и несколько фотографий рецептов из книги.
Ранее в интервью изданию People актриса рассказывала о своей любви к еде. Тогда она отметила, что стала "одержимым гурманом", когда ей было чуть больше 20 лет.

"Я начала путешествовать по миру, узнавать о еде, знакомиться с понравившимися поварами и пробовать блюда в разных ресторанах. И это в конечном итоге вдохновило меня самостоятельно погрузиться в готовку в возрасте 30-40 лет", — прокомментировала Бэрримор.

Тогда же актриса призналась, что дома у нее есть целый шкаф с кулинарными книгами, которые она очень любит читать.
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КультураЕдаКулинарияКнигиНовости культурыДрю Бэрримор
 
 
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