https://ria.ru/20210510/avtobus-1731621332.html
Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
Автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане, погибли не менее 16 человек, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T00:49
2021-05-10T00:49
2021-05-10T01:06
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КАБУЛ, 10 мая — РИА Новости. Автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане, погибли не менее 16 человек, заявил РИА Новости местный источник.Также сообщается о нескольких пострадавших.По словам собеседника агентства, взрыв произошел в округе Шахр-э-Сафа, в провинции Забуль на юге страны.Другой источник РИА Новости утверждает, что в автобусе находились 25 человек. По предварительной информации, все они могли погибнуть.
https://ria.ru/20210509/vzryvy-1731591117.html
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