https://ria.ru/20210510/avtobus-1731621332.html

Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане

Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане

Автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане, погибли не менее 16 человек, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T00:49

2021-05-10T00:49

2021-05-10T01:06

кабул

забуль

афганистан

в мире

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КАБУЛ, 10 мая — РИА Новости. Автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане, погибли не менее 16 человек, заявил РИА Новости местный источник.Также сообщается о нескольких пострадавших.По словам собеседника агентства, взрыв произошел в округе Шахр-э-Сафа, в провинции Забуль на юге страны.Другой источник РИА Новости утверждает, что в автобусе находились 25 человек. По предварительной информации, все они могли погибнуть.

https://ria.ru/20210509/vzryvy-1731591117.html

кабул

забуль

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабул, забуль, афганистан, в мире