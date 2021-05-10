https://ria.ru/20210510/avariya-1731645430.html

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T12:08

2021-05-10T12:08

2021-05-10T12:12

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.Девятого мая в полицию поступило сообщение от жительницы Нижнего Новгорода, что ее 30-летний сын вместе с друзьями уехал на автомобиле в Сеченовский район Нижегородской области и пропал.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210509/dtp-1731533530.html

нижний новгород

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, нижегородская область, происшествия