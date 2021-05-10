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В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП
Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:08
2021-05-10T12:08
2021-05-10T12:12
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.Девятого мая в полицию поступило сообщение от жительницы Нижнего Новгорода, что ее 30-летний сын вместе с друзьями уехал на автомобиле в Сеченовский район Нижегородской области и пропал.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20210509/dtp-1731533530.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия