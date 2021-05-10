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В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП
Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T12:08
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нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.Девятого мая в полицию поступило сообщение от жительницы Нижнего Новгорода, что ее 30-летний сын вместе с друзьями уехал на автомобиле в Сеченовский район Нижегородской области и пропал.По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
https://ria.ru/20210509/dtp-1731533530.html
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП

12:08 10.05.2021 (обновлено: 12:12 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Трое мужчин и девушка погибли при опрокидывании легковой машины в кювет в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
Девятого мая в полицию поступило сообщение от жительницы Нижнего Новгорода, что ее 30-летний сын вместе с друзьями уехал на автомобиле в Сеченовский район Нижегородской области и пропал.
"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции утром 10 мая в районе села Ясное Сеченовского района в кювете был обнаружен автомобиль Range Rover, внутри которого находилось четыре трупа (трое мужчин, одна девушка). Один из погибших – сын заявительницы", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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