https://ria.ru/20210510/astrazeneca-1731654690.html

Польша назвала AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от COVID-19

Польша назвала AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от COVID-19

Ненадежность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса, заявил глава канцелярии... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T14:03

2021-05-10T14:03

2021-05-10T14:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

польша

в мире

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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Ненадежность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на брифинге.Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса от компании AstraZeneca после окончания действия текущих договоренностей в конце июня.Европейская комиссия 26 апреля проинформировала, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз. Как сообщил представитель ЕК, ряд положений контрактов не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг".В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, польша, в мире