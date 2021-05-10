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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210510/astrazeneca-1731654690.html
Польша назвала AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от COVID-19
Польша назвала AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от COVID-19
Ненадежность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса, заявил глава канцелярии... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T14:03
2021-05-10T14:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Ненадежность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на брифинге.Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса от компании AstraZeneca после окончания действия текущих договоренностей в конце июня.Европейская комиссия 26 апреля проинформировала, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз. Как сообщил представитель ЕК, ряд положений контрактов не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг".В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, польша, в мире

Польша назвала AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от COVID-19

14:03 10.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Ненадежность компании AstraZeneca привела к тому, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса, заявил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик на брифинге.
Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия пока не возобновляла заказ на поставку вакцин от коронавируса от компании AstraZeneca после окончания действия текущих договоренностей в конце июня.
"Поводом для этого стала ненадежность фирмы (AstraZeneca – ред.). Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объемов", - сказал Дворчик.
Европейская комиссия 26 апреля проинформировала, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз. Как сообщил представитель ЕК, ряд положений контрактов не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг".
В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕврокомиссияЕвросоюзПольшаВ мире
 
 
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