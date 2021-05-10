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Алиев отметил позитивную динамику в отношениях с Россией
Алиев отметил позитивную динамику в отношениях с Россией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:18
2021-05-10T23:18
россия
сергей лавров
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
в мире
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном.Алиев сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом", - отметил президент Азербайджана.Он подчеркнул, что его страна рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Россией для нормализации ситуации в регионе.Алиев поблагодарил Россию за оперативное решение вопроса поставки вакцины "Спутник V" в Азербайджан и подчеркнул, что этот препарат "сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире". "И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой", - сказал он.
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россия, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире

Алиев отметил позитивную динамику в отношениях с Россией

22:18 10.05.2021 (обновлено: 23:18 10.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с в Баку - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном.

"По прошествии уже полугода после вашего последнего визита в Баку мы можем с удовлетворением констатировать продолжение позитивной динамики в наших отношениях", - сказал глава государства, принимая в понедельник министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Алиев сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом", - отметил президент Азербайджана.
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Он подчеркнул, что его страна рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Россией для нормализации ситуации в регионе.

"С точки зрения военного аспекта мы можем считать ситуацию уже нормализованной, но с точки зрения политических, экономических, транспортных и иных аспектов будущего взаимодействия, конечно, предстоит очень много. Мы, естественно, рассчитываем, что Россия как наш друг, стратегический партнер, сосед, как страна, чьи миротворцы сегодня находятся на территории Азербайджана, будет и дальше способствовать снижению напряженности", - отметил он.

Алиев поблагодарил Россию за оперативное решение вопроса поставки вакцины "Спутник V" в Азербайджан и подчеркнул, что этот препарат "сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире". "И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой", - сказал он.
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