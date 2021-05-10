https://ria.ru/20210510/aliev-1731697671.html

Алиев отметил позитивную динамику в отношениях с Россией

Алиев отметил позитивную динамику в отношениях с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T22:18

2021-05-10T22:18

2021-05-10T23:18

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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил продолжение позитивной динамики в отношениях с Россией.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном.Алиев сообщил, что 10 мая у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы поздравили друг друга лично с нашей общей Победой, с победой над фашизмом", - отметил президент Азербайджана.Он подчеркнул, что его страна рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Россией для нормализации ситуации в регионе.Алиев поблагодарил Россию за оперативное решение вопроса поставки вакцины "Спутник V" в Азербайджан и подчеркнул, что этот препарат "сегодня завоевывает все больше и больше популярности в мире". "И то, что мы имеем к ней доступ, конечно же, будет способствовать тому, что мы быстрее справимся с этой бедой", - сказал он.

https://ria.ru/20210510/koridor-1731685300.html

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россия, сергей лавров, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, в мире