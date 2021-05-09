https://ria.ru/20210509/yugra-1731546792.html

Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы

Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы

Первая в России женская пилотажная группа поднимется в небо над городами Ханты-Мансийского автономного округа с 2 тысячами фотографий участников Великой... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T10:03

2021-05-09T10:03

2021-05-09T10:03

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

мегион

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577244354_0:38:3062:1760_1920x0_80_0_0_0867428f5f2f5ed1d3f501c6680578d3.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая - РИА Новости. Первая в России женская пилотажная группа поднимется в небо над городами Ханты-Мансийского автономного округа с 2 тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны в честь Дня Победы, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.Акция "Бессмертный полк в небе", приуроченная к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в регионе второй год подряд. В 2020-м единственная в России женская пилотажная группа "Барсы" выиграла грант губернатора Югры Натальи Комаровой на ее реализацию. Тогда девушки на шести самолетах Як с символикой "Бессмертного полка" и фотографиями участников войны пролетели над городами округа."В честь празднования Дня Победы... с портретами героев Великой Отечественной войны пролетит пилотажная группа "Барсы". В общей сложности на борту самолетов будет размещено 2 тысячи фотографий. Сбор портретов от жителей Югры проходил в официальных аккаунтах группы в социальных сетях", - сообщили в департаменте.Согласно информации региональных властей, самолеты "Бессмертного полка" пролетят 9 мая над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутом, а на следующий день - над Нижневартовском и соседним с ним Мегионом.В департаменте отметили, что празднование 76-й годовщины Победы в Югре будет масштабным, при этом мероприятия пройдут с учетом всех требований санитарных врачей. Так, в регионе состоятся мини-парады у домов ветеранов, участниками которых станут кадеты, юнармейцы, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, творческие коллективы в городах и поселках Югры подготовили для ветеранов выездные театрализованные постановки и концертные номера. Массовых шествий не планируется.Губернатор Югры в воскресенье поздравила жителей округа с годовщиной Победы. "Мы живем в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься любимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, счастье - заслуга ветеранов Великой Отечественной войны", - отметила она.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

мегион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, мегион, общество