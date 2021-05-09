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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210509/yugra-1731546792.html
Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы
Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы
Первая в России женская пилотажная группа поднимется в небо над городами Ханты-Мансийского автономного округа с 2 тысячами фотографий участников Великой... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T10:03
2021-05-09T10:03
ханты-мансийский автономный округ
россия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
мегион
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая - РИА Новости. Первая в России женская пилотажная группа поднимется в небо над городами Ханты-Мансийского автономного округа с 2 тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны в честь Дня Победы, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.Акция "Бессмертный полк в небе", приуроченная к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в регионе второй год подряд. В 2020-м единственная в России женская пилотажная группа "Барсы" выиграла грант губернатора Югры Натальи Комаровой на ее реализацию. Тогда девушки на шести самолетах Як с символикой "Бессмертного полка" и фотографиями участников войны пролетели над городами округа."В честь празднования Дня Победы... с портретами героев Великой Отечественной войны пролетит пилотажная группа "Барсы". В общей сложности на борту самолетов будет размещено 2 тысячи фотографий. Сбор портретов от жителей Югры проходил в официальных аккаунтах группы в социальных сетях", - сообщили в департаменте.Согласно информации региональных властей, самолеты "Бессмертного полка" пролетят 9 мая над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутом, а на следующий день - над Нижневартовском и соседним с ним Мегионом.В департаменте отметили, что празднование 76-й годовщины Победы в Югре будет масштабным, при этом мероприятия пройдут с учетом всех требований санитарных врачей. Так, в регионе состоятся мини-парады у домов ветеранов, участниками которых станут кадеты, юнармейцы, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, творческие коллективы в городах и поселках Югры подготовили для ветеранов выездные театрализованные постановки и концертные номера. Массовых шествий не планируется.Губернатор Югры в воскресенье поздравила жителей округа с годовщиной Победы. "Мы живем в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься любимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, счастье - заслуга ветеранов Великой Отечественной войны", - отметила она.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, мегион, общество

Женская пилотажная группа поднимется в небо над Югрой в честь Дня Победы

10:03 09.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мая - РИА Новости. Первая в России женская пилотажная группа поднимется в небо над городами Ханты-Мансийского автономного округа с 2 тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны в честь Дня Победы, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.
Акция "Бессмертный полк в небе", приуроченная к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в регионе второй год подряд. В 2020-м единственная в России женская пилотажная группа "Барсы" выиграла грант губернатора Югры Натальи Комаровой на ее реализацию. Тогда девушки на шести самолетах Як с символикой "Бессмертного полка" и фотографиями участников войны пролетели над городами округа.
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"В честь празднования Дня Победы... с портретами героев Великой Отечественной войны пролетит пилотажная группа "Барсы". В общей сложности на борту самолетов будет размещено 2 тысячи фотографий. Сбор портретов от жителей Югры проходил в официальных аккаунтах группы в социальных сетях", - сообщили в департаменте.
Согласно информации региональных властей, самолеты "Бессмертного полка" пролетят 9 мая над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутом, а на следующий день - над Нижневартовском и соседним с ним Мегионом.
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В департаменте отметили, что празднование 76-й годовщины Победы в Югре будет масштабным, при этом мероприятия пройдут с учетом всех требований санитарных врачей. Так, в регионе состоятся мини-парады у домов ветеранов, участниками которых станут кадеты, юнармейцы, сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, творческие коллективы в городах и поселках Югры подготовили для ветеранов выездные театрализованные постановки и концертные номера. Массовых шествий не планируется.
Губернатор Югры в воскресенье поздравила жителей округа с годовщиной Победы. "Мы живем в свободном государстве, у нас есть возможность работать, заниматься любимым делом, создавать семьи, воспитывать детей, радоваться их успехам. Эти свобода, счастье - заслуга ветеранов Великой Отечественной войны", - отметила она.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругРоссияХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваМегионОбщество
 
 
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