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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек, сообщили СМИ
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек, сообщили СМИ
Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:25
2021-05-09T16:25
афганистан
кабул (город)
происшествия
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники и родственников жертв.Ранее источник в министерстве здравоохранения Афганистана сообщал РИА Новости о 53 погибших.По данным СМИ, у школы 8 мая сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки.Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к нападению. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".
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Взрывы в Кабуле: кадры с места трагедии
На западе Кабула прогремели взрывы у школы. Число погибших по разным оценкам достигло 40 человек. Данные о погибших меняются.
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афганистан, кабул (город), происшествия, в мире

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек, сообщили СМИ

16:25 09.05.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники и родственников жертв.
Ранее источник в министерстве здравоохранения Афганистана сообщал РИА Новости о 53 погибших.
По данным СМИ, у школы 8 мая сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки.
Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к нападению. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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