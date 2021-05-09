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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек, сообщили СМИ

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 63 человек, сообщили СМИ

Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек, сообщает телеканал Tolo News со... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T16:25

2021-05-09T16:25

2021-05-09T16:25

афганистан

кабул (город)

происшествия

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов у школы в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 63, пострадали более 150 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники и родственников жертв.Ранее источник в министерстве здравоохранения Афганистана сообщал РИА Новости о 53 погибших.По данным СМИ, у школы 8 мая сначала произошел взрыв заминированного автомобиля, а затем последовали две ракетные атаки. Взрывы произошли, когда учащиеся покидали здание, большинство жертв - девушки.Радикальное движение "Талибан" отрицает причастность к нападению. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в совершении атаки талибов и подчеркнул, что они таким образом "увеличивают масштабы насилия и еще раз демонстрируют свою незаинтересованность в мирном урегулировании нынешнего кризиса".

https://ria.ru/20210318/afganistan-1601796486.html

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Взрывы в Кабуле: кадры с места трагедии На западе Кабула прогремели взрывы у школы. Число погибших по разным оценкам достигло 40 человек. Данные о погибших меняются. 2021-05-09T16:25 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, кабул (город), происшествия, в мире