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У берегов Сирии прогремел взрыв на нефтяном танкере

У берегов Сирии прогремел взрыв на нефтяном танкере

Взрыв произошел на нефтяном танкере около побережья сирийского города Банияс, сообщает радиостанция Sham FM. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:13

2021-05-09T15:13

2021-05-09T19:29

сирия

происшествия

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрыв произошел на нефтяном танкере около побережья сирийского города Банияс, сообщает радиостанция Sham FM.По информации радиостанции, взрыв случился во время ремонтных работ. На данный момент о пострадавших не сообщается.Отмечается, что несколько дней назад на танкере был пожар во время разгрузки нефти.

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2021

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сирия, происшествия, в мире