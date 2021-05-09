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У берегов Сирии прогремел взрыв на нефтяном танкере
У берегов Сирии прогремел взрыв на нефтяном танкере
Взрыв произошел на нефтяном танкере около побережья сирийского города Банияс, сообщает радиостанция Sham FM. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:13
2021-05-09T15:13
2021-05-09T19:29
сирия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрыв произошел на нефтяном танкере около побережья сирийского города Банияс, сообщает радиостанция Sham FM.По информации радиостанции, взрыв случился во время ремонтных работ. На данный момент о пострадавших не сообщается.Отмечается, что несколько дней назад на танкере был пожар во время разгрузки нефти.
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сирия, происшествия, в мире