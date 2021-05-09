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Аналитик рассказала, что будет с банковскими вкладами россиян
Аналитик рассказала, что будет с банковскими вкладами россиян
Во второй половине года реальные ставки по депозитам могут быть выше инфляции из-за роста конкуренции среди банков за вкладчиков. Об этом "Российской газете"... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T08:46
2021-05-09T08:46
2021-05-09T09:13
moody’s investors service
общество
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во второй половине года реальные ставки по депозитам могут быть выше инфляции из-за роста конкуренции среди банков за вкладчиков. Об этом "Российской газете" рассказала вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.Она отметила, что в прошлом году многие россияне начали инвестировать на фондовом рынке и вкладывать свободные деньги в недвижимость, "разочаровавшись" в депозитах как способе накопления и сбережения денег. В связи с этим депозитные продукты банков теперь испытывают серьезную конкуренцию."С осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля текущего года", — пояснила Ульянова.Таким образом, эксперт прогнозирует рост ставок в основном на долгосрочные депозиты, которые помогут банкам привлечь средства на фиксированный долгий срок, что позволит нормализовать баланс по срочности активов и обязательств.
https://ria.ru/20210112/vklad-1592656930.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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moody’s investors service, общество
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Во второй половине года реальные ставки по депозитам могут быть выше инфляции из-за роста конкуренции среди банков за вкладчиков. Об этом "Российской газете"
рассказала вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.
"Банки осознают необходимость нарастить базу фондирования на долгосрочную перспективу, чтобы продолжать наращивать кредит, и наиважнейший ресурс с этой точки зрения — вклады населения", — считает специалист.
Она отметила, что в прошлом году многие россияне начали инвестировать на фондовом рынке и вкладывать свободные деньги в недвижимость, "разочаровавшись" в депозитах как способе накопления и сбережения денег. В связи с этим депозитные продукты банков теперь испытывают серьезную конкуренцию.
"С осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля текущего года", — пояснила Ульянова.
Таким образом, эксперт прогнозирует рост ставок в основном на долгосрочные депозиты, которые помогут банкам привлечь средства на фиксированный долгий срок, что позволит нормализовать баланс по срочности активов и обязательств.