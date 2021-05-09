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В Ереване поздравили со столетием ветерана, бравшего Берлин
В Ереване поздравили со столетием ветерана, бравшего Берлин
Сотрудники Русского дома в Ереване поздравили в воскресенье со столетием ветерана Великой Отечественной войны Андраника Геворгяна, освобождавшего Крым, Польшу и РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T18:22
2021-05-09T18:22
2021-05-09T18:22
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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Сотрудники Русского дома в Ереване поздравили в воскресенье со столетием ветерана Великой Отечественной войны Андраника Геворгяна, освобождавшего Крым, Польшу и бравшего Берлин, сообщили в пресс-службе организации.Отмечается, что всю войну Андраник Геворгян прошёл в составе 89-й армянской стрелковой дивизии, получившей впоследствии название "Таманская". Участвовал в боевых действиях на реке Терек, прошёл Северный Кавказ, освобождал Новороссийск, Таманский полуостров, Керчь, Севастополь, Польшу, оборонял завоеванную базу на реке Одер, брал Франкфурт-на-Одере и Берлин, а 9 мая 1945 года находился на берегу Эльбы."Андраник Нерсесович был среди тех, кто танцевал армянский легендарный танец "Кочари" у стен Рейхстага. Он награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды, медалями "За оборону Севастополя", "За освобождение Крыма", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Отвагу", "За боевые заслуги" и многими другими", - отметили в пресс-службе.У него восемь детей и 74 внука, правнука и праправнука.
https://ria.ru/20210509/sprosil-1731586568.html
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ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости.
Сотрудники Русского дома в Ереване
поздравили в воскресенье со столетием ветерана Великой Отечественной войны Андраника Геворгяна, освобождавшего Крым, Польшу и бравшего Берлин, сообщили в пресс-службе организации.
"Сегодня, в день Великой Победы, отмечает столетие один из героев Великой Отечественной войны, армянский ветеран Андраник Нерсесович Геворгян. Команда Русского дома в Ереване поздравила его с юбилеем, пожелала здоровья и благополучия", - говорится в сообщении на странице Русского дома в Facebook.
Отмечается, что всю войну Андраник Геворгян прошёл в составе 89-й армянской стрелковой дивизии, получившей впоследствии название "Таманская". Участвовал в боевых действиях на реке Терек, прошёл Северный Кавказ, освобождал Новороссийск, Таманский полуостров, Керчь, Севастополь, Польшу, оборонял завоеванную базу на реке Одер, брал Франкфурт-на-Одере и Берлин, а 9 мая 1945 года находился на берегу Эльбы.
"Андраник Нерсесович был среди тех, кто танцевал армянский легендарный танец "Кочари" у стен Рейхстага. Он награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, орденом Красной звезды, медалями "За оборону Севастополя", "За освобождение Крыма", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Отвагу", "За боевые заслуги" и многими другими", - отметили в пресс-службе.
У него восемь детей и 74 внука, правнука и праправнука.