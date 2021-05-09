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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/venki-1731592461.html
Российские дипломаты возложили венки к "Бронзовому солдату" в Таллине
Российские дипломаты возложили венки к "Бронзовому солдату" в Таллине
Российские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине, известному как... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T16:38
2021-05-09T16:38
день победы-2021
пярну
александр петров (посол)
эстония
нарва
таллин
берлин (город)
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине, известному как "Бронзовый солдат", и другим памятникам советским воинам, сообщает посольство."Праздничные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне были открыты церемонией возложения послом России в Эстонии Александром Петровым и военным атташе Андреем Бережным венков и цветов к памятнику Воину-Освободителю, а также к могилам героев Советского Союза из Эстонии Арнольда Мери и Энделя Пусэпа", - сообщает российская дипмиссия.Посольство отмечает, что в этот день тысячи таллинцев и жителей Эстонии приходят с цветами к "Бронзовому солдату", чтобы отдать дань памяти погибшим красноармейцам и тем, кто, жертвуя жизнью, участвовал в разгроме врага и преследовал его до самого Берлина.В День Победы сотрудники посольства (и генерального консульства в Нарве) посещают советские воинские захоронения в городах Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Валге, Выру, а также в Ляэне-Вируском, Ида-Вируском и Йыгеваском уездах, чтобы почтить память красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Эстонии.Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой.Цветы у подножия "Бронзового солдата" начали появляться еще в субботу. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако число желающих возложить цветы к его подножию продолжает увеличиваться. "Бронзовый солдат" уже буквально утопает в цветах.Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. После возложения цветов они, как правило, сразу уходят, не собираясь у памятника.
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html
пярну
эстония
нарва
таллин
берлин (город)
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Послы стран СНГ в Сербии возлагают цветы к мемориалу
Со спикером сербского парламента венки возложили представители посольств РФ, Армении, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана.
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Церемония возложения цветов в Берлине
Торжественная церемония возложения цветов прошла в Берлине в мемориале Тиргартен рядом с правительственным кварталом.
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пярну, александр петров (посол), эстония, нарва, таллин, берлин (город), в мире

Российские дипломаты возложили венки к "Бронзовому солдату" в Таллине

16:38 09.05.2021
 
© Фото : Russian Embassy in Estonia/FacebookРоссийские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине
Российские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© Фото : Russian Embassy in Estonia/Facebook
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине, известному как "Бронзовый солдат", и другим памятникам советским воинам, сообщает посольство.
"Праздничные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне были открыты церемонией возложения послом России в Эстонии Александром Петровым и военным атташе Андреем Бережным венков и цветов к памятнику Воину-Освободителю, а также к могилам героев Советского Союза из Эстонии Арнольда Мери и Энделя Пусэпа", - сообщает российская дипмиссия.
Посольство отмечает, что в этот день тысячи таллинцев и жителей Эстонии приходят с цветами к "Бронзовому солдату", чтобы отдать дань памяти погибшим красноармейцам и тем, кто, жертвуя жизнью, участвовал в разгроме врага и преследовал его до самого Берлина.
В День Победы сотрудники посольства (и генерального консульства в Нарве) посещают советские воинские захоронения в городах Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Валге, Выру, а также в Ляэне-Вируском, Ида-Вируском и Йыгеваском уездах, чтобы почтить память красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Эстонии.
Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой.
Цветы у подножия "Бронзового солдата" начали появляться еще в субботу. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако число желающих возложить цветы к его подножию продолжает увеличиваться. "Бронзовый солдат" уже буквально утопает в цветах.
Военный парад, посвящённый годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
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Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. После возложения цветов они, как правило, сразу уходят, не собираясь у памятника.
 
День Победы-2021ПярнуАлександр Петров (посол)ЭстонияНарваТаллинБерлин (город)В мире
 
 
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