Российские дипломаты возложили венки к "Бронзовому солдату" в Таллине
© Фото : Russian Embassy in Estonia/FacebookРоссийские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине
ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты во главе с послом Александром Петровым 9 мая возложили венки и цветы к подножию памятника Воину-Освободителю в Таллине, известному как "Бронзовый солдат", и другим памятникам советским воинам, сообщает посольство.
"Праздничные мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне были открыты церемонией возложения послом России в Эстонии Александром Петровым и военным атташе Андреем Бережным венков и цветов к памятнику Воину-Освободителю, а также к могилам героев Советского Союза из Эстонии Арнольда Мери и Энделя Пусэпа", - сообщает российская дипмиссия.
В День Победы сотрудники посольства (и генерального консульства в Нарве) посещают советские воинские захоронения в городах Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Палдиски, Пярну, Валге, Выру, а также в Ляэне-Вируском, Ида-Вируском и Йыгеваском уездах, чтобы почтить память красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Эстонии.
Правительство Эстонии с 3 мая смягчило некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. В частности, разрешено проводить мероприятия на открытом воздухе, но участвовать в них могут максимум 150 человек, которые должны быть разбиты на группы по 10 человек. Группы не должны пересекаться между собой.
Цветы у подножия "Бронзового солдата" начали появляться еще в субботу. Утром 9 мая у памятника было немноголюдно, однако число желающих возложить цветы к его подножию продолжает увеличиваться. "Бронзовый солдат" уже буквально утопает в цветах.
Люди приходят к памятнику небольшими группами, стараясь соблюдать правило 2+2, которое разрешает находиться в общественном месте не более чем по двое, а дистанция между другими лицами должна составлять минимум два метра. После возложения цветов они, как правило, сразу уходят, не собираясь у памятника.