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В Кемерово на параде загорелся военный грузовик
В Кемерово на параде загорелся военный грузовик
Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:54
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россия
день победы
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне.Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как под капотом автомобиля Урал, участвующего в параде Победы в городе Кемерово, произошло возгорание. На ролике видно, что колонна техники моментально остановилась. Сначала водитель в военной форме пытался затушить пламя огнетушителем, а когда это не удалось, огонь потушили подручными средствами.
россия
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россия, день победы, кемерово, происшествия

В Кемерово на параде загорелся военный грузовик

15:54 09.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне.
Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как под капотом автомобиля Урал, участвующего в параде Победы в городе Кемерово, произошло возгорание. На ролике видно, что колонна техники моментально остановилась. Сначала водитель в военной форме пытался затушить пламя огнетушителем, а когда это не удалось, огонь потушили подручными средствами.
"При подготовке военной техники к участию в торжественном шествии в городе Кемерово на одном из грузовых автомобилей произошло замыкание электропроводки. Водитель ликвидировал замыкание и после устранения неисправности принял участие в торжественном шествии", – пояснило РИА Новости командование Кемеровского гарнизона.
 
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