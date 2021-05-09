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В Кемерово на параде загорелся военный грузовик
В Кемерово на параде загорелся военный грузовик
Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:54
2021-05-09T15:54
2021-05-09T15:54
россия
день победы
кемерово
происшествия
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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне.Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как под капотом автомобиля Урал, участвующего в параде Победы в городе Кемерово, произошло возгорание. На ролике видно, что колонна техники моментально остановилась. Сначала водитель в военной форме пытался затушить пламя огнетушителем, а когда это не удалось, огонь потушили подручными средствами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, день победы, кемерово, происшествия