https://ria.ru/20210509/ural-1731587459.html

В Кемерово на параде загорелся военный грузовик

В Кемерово на параде загорелся военный грузовик

Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:54

2021-05-09T15:54

2021-05-09T15:54

россия

день победы

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Военный Урал на параде в Кемерово задымился из-за замыкания электропроводки, сообщили РИА Новости в кемеровском гарнизоне.Ранее в группе "Инцидент Кузбасс" было опубликовано видео, на котором запечатлено, как под капотом автомобиля Урал, участвующего в параде Победы в городе Кемерово, произошло возгорание. На ролике видно, что колонна техники моментально остановилась. Сначала водитель в военной форме пытался затушить пламя огнетушителем, а когда это не удалось, огонь потушили подручными средствами.

россия

кемерово

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, кемерово, происшествия