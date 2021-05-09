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Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радио "Говорит Москва" назвал фантазиями заявление бывшего украинского лидера Леонида Кравчука об условии... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T02:50
2021-05-09T11:26
россия
ситуация в днр и лнр
лнр
днр
вооруженный конфликт на востоке украины
леонид кравчук
нато
николай азаров (политик)
москва
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радио "Говорит Москва" назвал фантазиями заявление бывшего украинского лидера Леонида Кравчука об условии восстановления отношений с Россией.Ранее Кравчук в беседе с порталом ura.ru назвал решение конфликта в Донбассе в пользу Украины обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом. Бывший украинский лидер выразил мнение, что решение проблем и появление "нормальной границы" произойдет только после вступления Киева в НАТО.Бывший украинский премьер отметил, что Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые "смотрят на это дело достаточно нейтрально".
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россия, ситуация в днр и лнр, лнр, днр, вооруженный конфликт на востоке украины, леонид кравчук, нато, николай азаров (политик), москва, франция, германия, украина, в мире

Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева

02:50 09.05.2021 (обновлено: 11:26 09.05.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радио "Говорит Москва" назвал фантазиями заявление бывшего украинского лидера Леонида Кравчука об условии восстановления отношений с Россией.
Ранее Кравчук в беседе с порталом ura.ru назвал решение конфликта в Донбассе в пользу Украины обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом. Бывший украинский лидер выразил мнение, что решение проблем и появление "нормальной границы" произойдет только после вступления Киева в НАТО.

"Это заявление относится к разряду фантазий этого человека, который, мне кажется, давным-давно живет в другой реальности. Потому что основа для урегулирования конфликта известна — это соглашение, которое санкционировано Советом Безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. <…> Что касается положений, что на каких-то там киевских условиях этот конфликт будет урегулирован, это фантазии, еще раз подчеркиваю", — сказал Азаров.

Бывший украинский премьер отметил, что Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые "смотрят на это дело достаточно нейтрально".
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