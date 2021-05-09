https://ria.ru/20210509/ukraina-1731529781.html

Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева

Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радио "Говорит Москва" назвал фантазиями заявление бывшего украинского лидера Леонида Кравчука об условии... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T02:50

2021-05-09T02:50

2021-05-09T11:26

россия

ситуация в днр и лнр

лнр

днр

вооруженный конфликт на востоке украины

леонид кравчук

нато

николай азаров (политик)

москва

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с радио "Говорит Москва" назвал фантазиями заявление бывшего украинского лидера Леонида Кравчука об условии восстановления отношений с Россией.Ранее Кравчук в беседе с порталом ura.ru назвал решение конфликта в Донбассе в пользу Украины обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом. Бывший украинский лидер выразил мнение, что решение проблем и появление "нормальной границы" произойдет только после вступления Киева в НАТО.Бывший украинский премьер отметил, что Киеву удается уклоняться от выполнения Минских договоренностей и урегулирования ситуации на востоке Украины из-за позиции Франции и Германии, которые "смотрят на это дело достаточно нейтрально".

https://ria.ru/20210509/pushkov-1731528214.html

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